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moldpres.md logomoldpres
26 Iunie 2026, 21:45
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Reforma Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, votată de Parlament în prima lectură

Cadrul instituțional de funcționare al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) va fi aliniat la standardele europene.

Reforma Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, votată de Parlament în prima lectură.
Reforma Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, votată de Parlament în prima lectură.

Vor fi instituite statutul de ofițer de informații financiare, certificarea profesională periodică și o structură de conducere simplificată.

Un proiect de lege care prevede aceste modificări a fost votat în prima lectură de Parlament, transmite moldpres.md.

Cea mai importantă schimbare prevăzută de proiect este instituirea statutului de ofițer de informații financiare, în conformitate cu standardele internaționale din domeniu. Noul statut stabilește atribuțiile, drepturile, obligațiile și garanțiile profesionale ale personalului specializat din cadrul SPCSB.

Inițiativa legislativă, elaborată de Ministerul Justiției, introduce și obligativitatea certificării profesionale pentru angajații instituțiilor și companiilor care au responsabilități de raportare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă.

„Scopul proiectului constă în consolidarea și modernizarea cadrului normativ și instituțional în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, prin dezvoltarea capacităților Serviciului de prevenire și combatere a spălării banilor și alinierea la standardele și recomandările internaționale relevante. Obiectivele proiectului vizează consolidarea capacităților operaționale ale serviciului, menționat, instituirea unui sistem național de instruire și certificare în domeniu, precum și reglementarea statutului ofițerului de informații financiare, crearea centrului de formare”, a declarat deputatul Lilian Carp, președinte al Comisiei pentru securitate, apărare și ordine publică.

Proiectul definește certificatul de instruire, stabilește condițiile de obținere și prevede reînnoirea acestuia cel puțin o dată la trei ani. În prezent, legislația națională reglementează instruirea în acest domeniu, însă nu prevede un mecanism obligatoriu de certificare profesională periodică.

Totodată, SPCSB va primi competența de a organiza programe de instruire, de a elabora materiale metodologice și de a coordona platforma națională de formare profesională, consolidându-și rolul de centru instituțional de referință în acest domeniu.

Proiectul mai prevede reducerea numărului de directori adjuncți ai Serviciului de la doi la unul, măsură care urmărește eficientizarea procesului decizional și creșterea responsabilității manageriale. Potrivit autorilor, modificarea aliniază structura instituției la cerințele Grupului Egmont, rețeaua internațională a unităților de informații financiare din peste 160 de state, din care face parte și Republica Moldova.

Proiectul de lege urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua.

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