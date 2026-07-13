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unimedia.info logounimedia
13 Iulie 2026, 20:18
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Răileanu critică declarațiile lui Grosu despre rezultatele BAC-ului: Acestea nu sunt trofee de partid

Deputata PSRM, Adela Răileanu, a criticat declarațiile președintelui Parlamentului, Igor Grosu, după ce acesta a calificat notele de 10 pe linie la examenul de bacalaureat obținute de elevi, drept „acțiunile PAS din luna iunie”.

Răileanu critică declarațiile lui Grosu despre rezultatele BAC-ului: Acestea nu sunt trofee de partid.
Răileanu critică declarațiile lui Grosu despre rezultatele BAC-ului: Acestea nu sunt trofee de partid.

„Dacă asculți propaganda de partid, orice reușită a oamenilor devine automat o medalie pe care și-o agață la piept cei din partidul de guvernământ”, a declarat parlametara, citată de unimedia.info.

„Deci ați înțeles cum stau lucrurile? Rezultatele bune de la BAC sunt o mare „realizare” a guvernării.

Voi ați crezut că elevii au învățat și au stat nopți întregi cu emoții? Părinții au plătit meditații, au cumpărat cărți și au făcut sacrificii? Profesorii au muncit ani la rând, au pregătit lecții, au explicat, au încurajat și au format generații? Nici vorbă. De toate acestea s-a ocupat PAS-ul”, a scris deputata PSRM pe rețele.

„Mai lăsați copiii în pace. Nu le confiscați și munca lor pentru clipurile voastre de propagandă. 

Bravo, copii! Bravo, părinți! Bravo, profesori! Rezultatele vă aparțin vouă. Sunt rodul muncii, disciplinei și perseverenței voastre.

Și încă ceva: mă bucur că acești tineri au ales să învețe în Republica Moldova. Din tot sufletul le doresc să-și continue studiile și să-și construiască viitorul aici, acasă.

Sunt copiii acestei țări. Nu trofeele unui partid”, a conchis Răileanu.

Sursă
unimedia.info logounimedia
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