Radu Musteață, care a fost ministru timp de două zile, a preluat conducerea AIPA: Tofan a salutat numirea.

Decizia a fost aprobată în ședința de astăzi a Guvernului.

„Mă bucur să-l văd din nou într-o funcție publică. Cred că a învățat lecția din greșeala pe care a comis-o la numirea în funcția de ministru. Dar nu avem atât de mulți oameni încât să ne putem permite să nu le valorificăm potențialul”, a declarat Vasile Tofan.

Radu Musteață va conduce AIPA — instituția care gestionează mecanismele de acordare a subvențiilor și a altor forme de sprijin financiar pentru producătorii agricoli.

Pe rețelele sociale, Musteață a mulțumit Guvernului pentru încrederea acordată.

„Cu responsabilitate și determinare accept mandatul de director al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Pentru mine, acest mandat nu înseamnă doar gestionarea unei instituții. El înseamnă asumarea responsabilității pentru procesul de transformare și consolidare a AIPA, astfel încât Agenția să devină o instituție modernă, eficientă, pregătită să activeze conform standardelor Uniunii Europene. În perspectiva integrării europene a Republicii Moldova, avem responsabilitatea de a crea deja acum capacitățile instituționale necesare pentru gestionarea eficientă a viitoarelor instrumente de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune. AIPA trebuie să fie pregătită pentru această etapă, iar pregătirea înseamnă o instituție puternică, digitalizare, transparență și, mai presus de toate, oameni profesioniști. AIPA gestionează un buget de peste 2 miliarde de lei și oferă cele mai importante tipuri de finanțare pentru sectorul agricol. Aceste resurse trebuie gestionate corect și responsabil, pentru a spori productivitatea și competitivitatea agriculturii noastre, pentru a susține investițiile care creează valoare adăugată ridicată. Revin în serviciul public și cu o convingere consolidată de experiența ultimilor ani: obstacolele, greșelile și criticile nu trebuie să ne oprească în efortul de a construi instituții puternice. Dimpotrivă, ele pot deveni lecții care ne vor ajuta să facem totul și mai bine. Acum Republica Moldova are nevoie de cât mai mulți oameni pregătiți să servească statul, folosindu-și experiența, viziunea și competențele. Trebuie să realizăm reforme dificile, chiar dacă acestea nu aduc popularitate imediată. Este important să lăsăm în urmă instituții care funcționează și servesc cetățenii”, a scris oficialul.

Reamintim că Radu Musteață și-a dat demisia la 24 iulie 2026, la doar câteva zile după numirea sa în funcția de ministru al Agriculturii, pe fondul unui scandal legat de conexiunile sale cu Partidul Democrat din Moldova (PDM).

Atunci, în spațiul public au apărut acuzații și dovezi (fotografia cererii) potrivit cărora Musteață a fost membru al Partidului Democrat din Moldova. Inițial, ministrul a negat legătura sa cu partidul, însă după publicarea documentelor a fost nevoit să recunoască faptul că într-adevăr a semnat o cerere de aderare la PDM. Din cauza acuzațiilor de ascundere a acestei informații și a rezonanței publice apărute, el a decis să părăsească funcția.