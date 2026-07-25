Radu Musteață a recunoscut că a semnat o cerere de aderare la PDM.

Demisia l-a ajutat pe fostul ministru al Agriculturii, Radu Musteață, să-și amintească noi detalii despre relațiile cu Partidul Democrat din Moldova.

După mai multe dezmințiri, a recunoscut că a participat timp de câteva luni la ședințele PDM și a semnat o cerere de aderare la partid, transmite rupor.md.

„Îmi cer scuze că adevărul despre prezența mea la ședințele PDM timp de câteva luni nu a fost spus de mine, ci din alte surse. Știu că nicio scuză nu va schimba faptul că nu am avut curajul să spun adevărul complet”, a scris Musteață după ce a părăsit Guvernul, notează rupor.

Potrivit lui, după PLDM a participat la ședințe organizate de Nae-Simion Pleșca și, la insistențele acestuia, a semnat cererea de aderare la PDM „împreună cu sute de funcționari”.

Totodată, Musteață susține că nu-și amintește exact la care ședință a semnat.

„Nu sunt mândru de acest episod care a durat câteva luni. Am vrut să șterg aceste evenimente din istoria mea. Nu am avut intenția să mint oamenii”, a asigurat fostul ministru.

Anterior, Musteață a negat de mai multe ori legăturile cu PDM. În direct la Jurnal TV, el a afirmat că nu a fost niciodată membru de partid, iar fotografiile de la ședințele partidului ar fi putut fi falsificate. La întrebarea dacă va demisiona dacă vor apărea dovezi că a primit carnetul de partid, ministrul a răspuns afirmativ.

După publicarea noilor imagini, Musteață a recunoscut că a participat la câteva întâlniri cu activiștii PDM, dar a continuat să susțină că nu a aderat la partid și nu a colaborat cu acesta. Situația s-a schimbat după apariția cererii de aderare semnate de el.

Musteață a anunțat că a decis să demisioneze din funcția de ministru, deoarece dorește „să fie cinstit și responsabil față de întreaga echipă”. În noul Guvern al lui Vasile Tofan a rezistat două zile.