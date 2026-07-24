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realitatea.md logorealitatea
24 Iulie 2026, 15:41
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Radu Marian, înlocuit de Dorian Istratii în Comisia Națională Integrare Europeană

Radu Marian va fi înlocuit de Dorian Istratii în Comisia Națională pentru Integrare Europeană (CNIE). Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu.

Radu Marian, înlocuit de Dorian Istratii în Comisia Națională Integrare Europeană.
Radu Marian, înlocuit de Dorian Istratii în Comisia Națională Integrare Europeană.

Radu Marian a spus că a fost exclus din componență, pentru că nu mai este șef al Comisiei economie. Potrivit lui, din CNIE fac parte șefii Comisiei Economie din Parlament, transmite realitatea.md.

Întrebat dacă Dorian Istratii va prelua conducerea Comisiei economie, buget finanțe, Radu Marian a spus că PAS nu a luat încă o decizie.

Dorian Istratii este actualmente vicepreședinte al Comisiei economie, buget și finanțe.

Șefa statului a făcut mai multe modificări în componență, după ce a fost investit noul Guvern. Astfel, Alexandru Munteanu, Ludmila Catlabuga, Andrian Gavrilița, Emil Ceban, Cristian Jardan, Radu Musteața și Sergiu Gurău au fost excluși.

Din noua componență vor face parte premierul Vasile Tofan, ministrul Culturii Dan Suruceanu, ministra Finanțelor Victoria Belous, șeful interimar de la ANSA Alexandru Manciu și Daniela Vidaicu – facilitator national al Platformei Naționale din Moldova Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic.

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realitatea.md logorealitatea
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