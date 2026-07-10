PSRM cere verificarea cazării străinilor în căminele fostei Universități Agrare.

Deputații PSRM Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci s-au adresat Procuraturii Generale cu solicitarea de a verifica legalitatea utilizării căminelor fostei Universități Agrare, care în prezent se află în gestiunea UTM.

În solicitare, parlamentarii cer verificarea modului de transmitere a căminelor în folosință, utilizarea acestora conform destinației, precum și respectarea cerințelor legislației privind gestionarea patrimoniului de stat, scrie rupor.md.

Separat, deputații solicită evaluarea rolului Ministerului Educației și Cercetării în supravegherea patrimoniului aflat în gestiunea Universității Tehnice a Moldovei. În special, propun verificarea existenței autorizațiilor, acordurilor sau altor documente administrative care ar putea justifica modificarea modului de utilizare a căminelor.

O altă problemă din solicitare vizează informații despre cazarea în aceste cămine a cetățenilor străini care nu fac parte din comunitatea universitară. Deputații cer verificarea legalității șederii acestora în Republica Moldova, respectarea regimului juridic pentru străini, precum și legalitatea angajării lor.

De asemenea, parlamentarii propun verificarea situației studenților care în ultimii ani au solicitat locuri în cămine. Ei vor să stabilească dacă au existat refuzuri din cauza lipsei locurilor și dacă cazarea altor categorii de persoane a afectat dreptul studenților la locuință.