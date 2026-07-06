PSRM boicotează consultările cu președintele privind numirea premierului

PSRM boicotează consultările cu președintele pentru numirea premierului. Despre aceasta a anunțat liderul socialiștilor, Igor Dodon.

Fostul președinte a declarat că nu vede rostul să meargă la consultări la președinție „dacă este clar pentru toată lumea că acestea au un caracter formal și sunt organizate doar pentru a crea aparența respectării Constituției”.

„Partidul Socialiștilor nu va participa la acest joc ipocrit al puterii. PAS a monopolizat practic toate instituțiile statului, inclusiv controlează majoritatea parlamentară. Să-și aleagă singuri un nou prim-ministru, dacă găsesc pe cineva fie naiv, fie excesiv de ambițios care să accepte voluntar să devină următoarea victimă a acestui regim.

Cetățenii nu mai au încredere nici în această putere, nici în orice Guvern format de PAS. Oamenii vor alegeri parlamentare anticipate pentru a reporni sistemul politic și a pune capăt dictaturii unui singur partid, a cărei concentrare excesivă a puterii a dus la degradare internă și pierderea totală a încrederii societății.

Poporul cere alegeri anticipate pentru a scăpa de sărăcie, corupție, inflație, prețuri exorbitante, frică, fraude telefonice și haos în domeniul ordinii publice. Numai prin alegeri parlamentare anticipate se poate schimba cu adevărat situația din țară.

Iar imediat după desfășurarea lor, în noua configurație politică, noi, socialiștii, vom fi gata să ne asumăm responsabilitatea. Vom propune un candidat pentru funcția de prim-ministru, care va veni cu o echipă de profesioniști, un program realist de salvare a țării și o experiență solidă în guvernarea statului.

Stimați cetățeni, nu vă lăsați păcăliți de declarațiile „naive” ale celor care visează să devină prim-ministru în cadrul puterii PAS. Ei cred că guvernarea statului se reduce la copierea acțiunilor unor radicali și populiști din străinătate. Dar nu au nici cea mai mică idee ce înseamnă munca reală la fața locului și responsabilitatea șefului guvernului.

Practicile arată că fiecare cabinet PAS este mai rău decât precedentul. Și oamenii simt acest lucru. Ei nu au încredere în niciun pseudo-candidat la funcția de premier și cer organizarea alegerilor parlamentare anticipate”, se arată în declarația liderului PSRM.