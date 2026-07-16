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16 Iulie 2026, 13:09
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PSRM anunță că nu va susține Guvernul Tofan

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) nu va susține candidatura Guvernului condus de Vasile Tofan. Despre aceasta a declarat deputatul socialist Grigore Novac.

PSRM anunță că nu va susține Guvernul Tofan.
PSRM anunță că nu va susține Guvernul Tofan.

„Cu siguranță nu, pentru că înțelegem ce va urma. Am pregătit o serie de întrebări pe care dorim să le adresăm. Vom vedea ce va promite domnul prim-ministru în privința viitorului Republicii Moldova, cum vede, inclusiv, drumul european al țării. Am văzut deschiderea mai multor clustere, dar trebuie să înțeleagă că, cu actuala componență a miniștrilor... nu vedem Uniunea Europeană nici în 2050”, a declarat Grigore Novac, citat de realitatea.md.

Menționăm că, după întâlnirile cu miniștrii, Vasile Tofan a declarat că începe etapa luării deciziilor privind componența echipei guvernamentale. Candidatul la funcția de prim-ministru a menționat că consultările cu partidele politice și reprezentanții diferitelor domenii vor continua până la finalizarea programului guvernamental.

Guvernul condus de Vasile Tofan va solicita votul de încredere al Parlamentului marți, 21 iulie. Tofan a fost numit candidat la funcția de prim-ministru de președinta Maia Sandu, după consultări cu fracțiunile parlamentare.

Conform legislației, Guvernul este aprobat prin votul majorității deputaților aleși. Ulterior, președintele Republicii Moldova semnează decretul de numire a cabinetului de miniștri.

Fostul prim-ministru Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia pe 3 iulie, după aproximativ opt luni de activitate în funcție.

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