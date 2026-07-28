Protest în fața Parlamentului față de majorarea tarifelor la gaz.

Participanții la acțiune scandau: „Demisia!”, „Alegeri anticipate!”, „Jos Maia Sandu!”, informează unimedia.info.

„Luptăm pentru fiecare cetățean, pentru fiecare persoană care trebuie să aibă posibilitatea să plătească factura la sfârșitul lunii”, a declarat deputatul PSRM, Vlad Batrîncea.

„Puterea ne manipulează. A venit timpul să-i spunem că nu vom plăti niciun ban în plus până nu vom vedea transparență. Nu plătim până nu vom ști!”, a remarcat fosta deputată Olesea Stamate.

„Cetățenii Republicii Moldova nu vor mai tolera incompetența acestei puteri”, a declarat liderul „Partidului Nostru” Renato Usatîi.