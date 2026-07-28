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unimedia.info logounimedia
28 Iulie 2026, 11:02
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Protest în fața Parlamentului față de majorarea tarifelor la gaz

Partidele de opoziție au organizat astăzi, 28 iulie, un protest în fața clădirii Parlamentului, unde zeci de participanți și-au exprimat nemulțumirea față de majorarea tarifelor la gaz.

Protest în fața Parlamentului față de majorarea tarifelor la gaz.
Protest în fața Parlamentului față de majorarea tarifelor la gaz.

Participanții la acțiune scandau: „Demisia!”, „Alegeri anticipate!”, „Jos Maia Sandu!”, informează unimedia.info.

„Luptăm pentru fiecare cetățean, pentru fiecare persoană care trebuie să aibă posibilitatea să plătească factura la sfârșitul lunii”, a declarat deputatul PSRM, Vlad Batrîncea.

„Puterea ne manipulează. A venit timpul să-i spunem că nu vom plăti niciun ban în plus până nu vom vedea transparență. Nu plătim până nu vom ști!”, a remarcat fosta deputată Olesea Stamate.

„Cetățenii Republicii Moldova nu vor mai tolera incompetența acestei puteri”, a declarat liderul „Partidului Nostru” Renato Usatîi.

Sursă
unimedia.info logounimedia
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