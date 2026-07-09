Propunerea de verificare a achizițiilor publice din starea de urgență, respinsă.

Elena Grițco a propus includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului a unui proiect privind crearea Comisiei de anchetă pentru verificarea achizițiilor în perioada stării de urgență din anii 2022–2023.

„În perioada stării de urgență, statul a cheltuit sume uriașe din bugetul public prin proceduri rapide, netransparente, uneori fără explicații foarte clare. S-au făcut achiziții directe, s-au semnat contracte în câteva ore, s-au plătit prețuri de câteva ori mai mari decât prețul de piață. Oamenii trebuie să cunoască adevărul despre ce s-a întâmplat în perioada anilor 2022-2023, când a fost stare de urgență”, a declarat Elena Grițco, transmite stiri.md.

Propunerea de a demara verificările a fost însă respinsă de majoritatea parlamentară.

Elena Grițco a criticat dur această decizie, precizând că proiectul de hotărâre a fost înregistrat în Parlament încă din 3 decembrie 2025 și este blocat de atunci fără nicio explicație oficială.

„Pentru PAS este mai important să țină acest subiect sub preș decât să ofere răspunsuri cetățenilor. De fiecare dată când apare ocazia să fie examinat, PAS votează împotrivă. Eu cred că banii publici trebuie verificați, nu ascunși. O comisie de anchetă nu condamnă pe nimeni, ci stabilește adevărul. Tocmai de aceea refuzul ridică și mai multe semne de întrebare”, a declarat Elena Grițco.

„Oricât s-ar încerca amânarea examinării acestui subiect, adevărul va ieși oricum la iveală. Iar cetățenii au dreptul să știe cum au fost cheltuiți banii lor”, a subliniat vicepreședinta fracțiunii „Partidul Nostru”.