Promo-LEX: Transparența a fost afectată la examinarea a 64% dintre proiectele discutate la ședința Parlamentului.

La ședința Parlamentului din 9 iulie, probleme legate de transparență au fost constatate la examinarea a 9 din 14 proiecte de lege. Aceasta reprezintă 64% din totalul proiectelor analizate și votate de deputați.

Potrivit datelor asociației, printre încălcări s-au numărat nerespectarea termenului legal de 10 zile lucrătoare pentru consultări cu părțile interesate, lipsa publicării documentelor importante înainte de începerea ședinței plenare, precum și aprobarea rapoartelor și co-rapoartelor comisiilor parlamentare chiar în ziua examinării proiectelor, transmite rupor.md.

Promo-LEX consideră că o astfel de practică reduce transparența procesului legislativ și pune sub semnul întrebării posibilitatea deputaților de a studia documentele în timp util înainte de vot.

În total, în cadrul ședinței, deputații au adoptat 14 proiecte de lege. Nouă dintre acestea sunt legate de procesul de integrare europeană și de alinierea legislației Moldovei la normele UE. Ele au vizat achizițiile publice, sistemul judiciar, drepturile fundamentale, piața internă, libera circulație a mărfurilor și lucrătorilor, serviciile financiare, transporturile, rețelele transeuropene și protecția mediului.

Totodată, în timpul discuțiilor, o parte a deputaților opoziției a declarat că unele proiecte cu eticheta UE conțin prevederi care nu sunt legate de transpunerea legislației europene, ci reprezintă decizii politice sau administrative separate. Promo-LEX consideră că în notele explicative trebuie să se indice clar care prevederi sunt într-adevăr legate de armonizarea legislației cu dreptul UE și care urmăresc alte scopuri.

Ședința a durat aproximativ 8 ore și 22 de minute. La începutul ședinței, opoziția a propus 19 modificări la ordinea de zi, însă niciuna dintre ele nu a întrunit numărul necesar de voturi.

De asemenea, președintele ședinței i-a refuzat deputatului Ion Chicu dreptul de a se adresa cu o propunere privind ordinea de zi, invocând lipsa unei cereri scrise, prevăzută de regulamentul Parlamentului.

În total, Parlamentul a examinat și votat un proiect de hotărâre și 14 proiecte de lege. Opt proiecte de lege au fost adoptate în prima lectură, iar șase – în a doua.