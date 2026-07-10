Procesul de amalgamare voluntară a primăriilor se încheie pe 31 iulie.

Începând din august, Guvernul va demara procesul de amalgamare normativă.

Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a îndemnat aleșii locali să profite de perioada rămasă până la sfârșitul lunii iulie pentru a lua decizii în interesul comunităților, transmite logos-pres.md.

El a reamintit că, în această etapă, localitățile pot încă decide singure cu cine să se unească și ce priorități de dezvoltare să stabilească.

La rândul său, Guvernul le va susține prin stimulente financiare. În special, se oferă sprijin financiar în valoare de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor al primăriei unite, resurse pentru proiecte de infrastructură, până la 1 milion de lei pentru pregătirea procesului de consolidare și susținere anuală a bugetului local pe o perioadă de trei ani.

„Aceste fonduri sunt disponibile doar în etapa de consolidare voluntară. Prin urmare, decizia luată acum oferă comunității mai multe posibilități pentru realizarea proiectelor de modernizare a drumurilor, apeductelor, grădinițelor, școlilor și altor servicii publice”, a explicat secretarul general al Guvernului.

El a precizat că amalgamarea nu afectează identitatea localității: denumirea și tradițiile se păstrează. În localități vor funcționa centre de prestare a serviciilor publice, iar fiecare comunitate va avea reprezentare în noua structură administrativă. După 31 iulie, pentru primăriile cu o populație mai mică de 3.000 de persoane, consolidarea va deveni obligatorie.