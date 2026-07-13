Probe noi în dosarul lui Dodon, admise de instanță.

Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, pe 15 iunie 2023, dosarul privind confecționarea și deținerea documentelor oficiale false „a fost transmis spre conexare la judecătoarea Angela Catană”.

Dosarul penal privind excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, cunoscut ca dosarul „Energocom”, la care a fost conexată cauza penală privind deținerea și utilizarea unui document medical fals, în care sunt vizați fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon, în prezent deputat socialist, soția sa, Galina Dodon, și un medic, se află în continuare la etapa cercetării judecătorești, examinarea cauzei fiind aproape de final. Următoarea ședință de judecată este programată pentru data de 13 iulie, transmite zdg.md.

Dosarul este examinat la Judecătoria Chișinău. Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, în ședința de judecată din 18 mai 2026, instanța s-a pronunțat asupra „demersurilor înaintate de acuzatorul de stat”.

Într-un răspuns la o solicitare de informații a Ziarului de Gardă, reprezentanții Procuraturii Anticorupție (PA) precizează că demersurile au fost înaintate în temeiul art. 375/1 CPP (completarea cercetării judecătorești, n.r.), aferent administrării unor probe noi din partea acuzării (pe episodul ce ține de excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu). Conform PA, demersurile au fost admise de instanță.

Ultima ședință de judecată era programată pentru data de 12 iunie, dar aceasta n-a avut loc „în legătură cu faptul că judecătoarea Angela Catană” se afla în concediu medical.

În aprilie 2026, reprezentanții PA au declarat pentru ZdG că au fost audiați toți martorii acuzării, pe ambele episoade ale cauzei. Întrebați dacă s-a încercat tergiversarea dosarului, aceștia au spus că, în ceea ce privește demersurile înaintate de către apărare, acestea au vizat în mare parte administrarea probatoriului, în special audierea altor martori. Procuratura nu a menționat atunci numele martorilor care au fost audiați în instanță.

Iar Nicolae Posturusu, avocatul lui Igor Dodon în dosarul privind excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, a declarat anterior pentru ZdG că fostul președinte a fost audiat. Apărătorul a calificat dosarul drept „foarte straniu”.

„(…) Noi suntem la etapa finalizării acestei cauze. În ședința trecută, domnul Dodon a fost audiat în calitate de inculpat și s-a expus exhaustiv asupra învinuirii care i-a fost adusă. Dumnealui a fost învinuit de depășirea atribuțiilor de serviciu, în favoarea unui grup criminal, dar, ca să înțelegeți, în acest dosar, conform răspunsului de la Procuratură, nu este nimeni pus sub învinuire, nimeni nu este examinat, cu toate că contractul a fost semnat de către directorul Energocom, doar domnul Dodon a fost expediat în judecată.

Directorul de la Energocom a fost scos de sub urmărire penală recent, respectiv avem un dosar foarte straniu, nu semnătura lui (a lui Dodon, n.r.) a provocat semnarea contractului, nici într-un caz. Absolut nimeni nu este tras la răspundere penală și doar în privința domnului Dodon a fost expediat dosarul în judecată. Iată în acest sens dumnealui s-a expus. Nu ministrul Economiei semnează contractele pentru Energocom (…)”, a declarat Nicolae Posturusu.

În ianuarie 2022, comentând acuzațiile procurorilor în legătură cu dosarul „Energocom”, Dodon a declarat că este „sigur că nu poartă nicio vină”. Cât privește acuzațiile cu privire la deținerea și folosirea unui document medical fals, fostul președinte al R. Moldova le-a calificat drept „nihilism profesional și juridic total din partea procurorului”.

„Vedem că guvernarea, neavând succese pe acest dosar (dosarul „kuliok”, n.r.), nu s-a lăsat, încearcă să inventeze alte dosare. Am auzit de așa-numitul dosar „spravka”, care denotă nihilism profesional și juridic total din partea procurorului care se ocupă de acest caz și a sistemului judiciar. Nu sunt fanul domnului Sturza, dar îl citez aici pe băietul acesta cu „nacios”, procurorul acesta pune la bătaie întreaga conducere a țării. Pentru că să faci dosar pe așa ceva este nihilism și neprofesionism. Sunt profund indignat la ce nivel a ajuns justiția”, a spus Igor Dodon jurnaliștilor.

Pe 9 septembrie 2022, Procuratura Generală (PG) a anunțat că dosarul penal denumit generic „Energocom” privind învinuirea fostului președinte al R. Moldova Igor Dodon a fost expediat la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru examinare în fond.

Conform procurorilor, în cadrul acestui dosar penal, fostului șef de stat i se incriminează săvârșirea infracțiunii de depășire a atribuțiilor de serviciu, de o persoană cu funcție de demnitate publică, în interesul unui „grup criminal organizat” (art. 46, art. 328 alin.(3) din Codul penal).

Învinuirea formulată fostului șef de stat se referă la acțiunile acestuia din perioada anilor 2008-2009, când deținea funcția de prim-viceprim-ministru și ministru al Economiei și Comerțului.

Astfel, medicul este bănuit de confecționarea și deținerea documentelor oficiale false, care acordă drepturi. În același timp, fostul președinte Igor Dodon, împreună cu soția sa, sunt bănuiți de deținerea și folosirea documentului oficial fals care acordă drepturi.

Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, pe 15 iunie 2023, dosarul privind confecționarea și deținerea documentelor oficiale false „a fost transmis spre conexare la judecătoarea Angela Catană”.