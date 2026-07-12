Primarul Chișinăului cere închiderea gunoiștii din Băcioi din cauza riscului unei catastrofe ecologice.

Primarul Capitalei, Ion Ceban, a acuzat Guvernul și Partidul de guvernământ „Acțiune și Solidaritate” (PAS) de ignorarea intenționată a activității gunoiștii ilegale din comuna Băcioi.

Potrivit primarului, groapa de gunoi de mari dimensiuni funcționează necontrolat, poluează mediul și reprezintă o amenințare directă pentru sănătatea locuitorilor, transmite rupor.md.

În cadrul unei transmisiuni live, Ceban a arătat munți de deșeuri, al căror volum, potrivit estimărilor sale, ajunge deja la sute de mii de tone. Primarul a subliniat că obiectivul nu este deloc securizat: lipsesc complet paza, măsurile antiincendiare și sistemele de tratare a levigatului toxic. Din imagini se vede clar că în unele zone ale depozitului există deja focare de fumegare.

„Situația aici este critică. Dacă acest volum de deșeuri va lua foc cu adevărat, consecințele pentru întreaga regiune vor fi catastrofale”, a declarat primarul Chișinăului.

Ceban a acuzat deschis deputați, miniștri și alte persoane înalte din cadrul PAS de corupție și de „protejarea” unei structuri comerciale care se ocupă cu transportul ilegal al gunoiului pe acest teren. El a calificat oficial ceea ce se întâmplă drept „catastrofă ecologică” și a cerut conducerii țării, Ministerului Mediului și autorităților locale să intervină imediat, să stingă focarele mocnite și să închidă obiectivul periculos.

Până în prezent, reprezentanții Guvernului, Ministerului Mediului și ai PAS nu au reacționat la acuzațiile dure ale primarului Capitalei.



