theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
12 Iulie 2026, 16:45
5 449
Copiază linkul
Link copiat

Primarul Chișinăului cere închiderea gunoiștii din Băcioi din cauza riscului unei catastrofe ecologice

Primarul Capitalei, Ion Ceban, a acuzat Guvernul și Partidul de guvernământ „Acțiune și Solidaritate” (PAS) de ignorarea intenționată a activității gunoiștii ilegale din comuna Băcioi.

Primarul Chișinăului cere închiderea gunoiștii din Băcioi din cauza riscului unei catastrofe ecologice.
Primarul Chișinăului cere închiderea gunoiștii din Băcioi din cauza riscului unei catastrofe ecologice.

Potrivit primarului, groapa de gunoi de mari dimensiuni funcționează necontrolat, poluează mediul și reprezintă o amenințare directă pentru sănătatea locuitorilor, transmite rupor.md.

În cadrul unei transmisiuni live, Ceban a arătat munți de deșeuri, al căror volum, potrivit estimărilor sale, ajunge deja la sute de mii de tone. Primarul a subliniat că obiectivul nu este deloc securizat: lipsesc complet paza, măsurile antiincendiare și sistemele de tratare a levigatului toxic. Din imagini se vede clar că în unele zone ale depozitului există deja focare de fumegare.

„Situația aici este critică. Dacă acest volum de deșeuri va lua foc cu adevărat, consecințele pentru întreaga regiune vor fi catastrofale”, a declarat primarul Chișinăului.

Ceban a acuzat deschis deputați, miniștri și alte persoane înalte din cadrul PAS de corupție și de „protejarea” unei structuri comerciale care se ocupă cu transportul ilegal al gunoiului pe acest teren. El a calificat oficial ceea ce se întâmplă drept „catastrofă ecologică” și a cerut conducerii țării, Ministerului Mediului și autorităților locale să intervină imediat, să stingă focarele mocnite și să închidă obiectivul periculos.

Până în prezent, reprezentanții Guvernului, Ministerului Mediului și ai PAS nu au reacționat la acuzațiile dure ale primarului Capitalei.


Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici