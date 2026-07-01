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logos.press.md logologos
29 Iulie 2026, 08:03
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Prima sa vizită oficială, Tofan o va efectua la București

Prim-ministrul Vasile Tofan va efectua joi, 30 iulie, o vizită de lucru la București, unde va avea întâlniri cu prim-ministrul Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan și conducerea Parlamentului României.

Prima sa vizită oficială, Tofan o va efectua la București.
Prima sa vizită oficială, Tofan o va efectua la București.

În centrul negocierilor se află proiectele strategice comune, cooperarea economică, securitatea regională și integrarea europeană a Republicii Moldova, informează logos-press.md.

Potrivit Guvernului României, în cadrul întâlnirii de la Palatul Victoria, șefii guvernelor vor discuta posibilitățile de accelerare a implementării proiectelor bilaterale, în special în domeniile transporturilor și energiei, precum și situația securității regionale în contextul războiului din Ucraina.

„Pe agenda negocierilor se află stadiul actual și modalitățile de accelerare a implementării proiectelor bilaterale, cu un accent deosebit pe domeniile transporturilor și energiei. Aceste proiecte sunt menite să asigure o conectivitate mai strânsă între cele două maluri ale Prutului și să răspundă provocărilor existente”, se arată în comunicatul Guvernului României.

Prim-ministrul Ilie Bolojan „va reafirma sprijinul ferm al României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și va discuta măsuri concrete de asistență și coordonare diplomatică și sectorială pentru promovarea acestui proces”.

La rândul său, Guvernul Republicii Moldova a anunțat că, pe lângă întâlnirea cu Ilie Bolojan, prim-ministrul va purta negocieri cu președintele României, Nicușor Dan, conducerea Parlamentului țării, precum și va participa la o întâlnire cu reprezentanții Clubului Antreprenorilor Basarabeni, dedicată stimulării investițiilor și susținerii mediului de afaceri.

„Șefii guvernelor vor discuta proiecte strategice de interes reciproc, care influențează direct viața cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, cooperarea economică și evoluția situației în domeniul securității regionale”, au comunicat autoritățile Republicii Moldova.

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