Președintele Indiei va efectua o vizită oficială la Chișinău.

Președintele Indiei, Droupadi Murmu, va efectua o vizită la Chișinău pe 20 iulie. Aceasta va fi însoțită de o delegație de aproximativ 40 de oameni de afaceri, care vor participa la Forumul de Afaceri Moldova-India.

Potrivit organizatorilor, discuțiile se vor concentra pe mai multe domenii cu potențial de cooperare, printre care infrastructura și construcțiile, industria prelucrătoare, tehnologia informației, energia regenerabilă, industria farmaceutică, agricultura și procesarea produselor agroalimentare, transmite deschide.md.

Datele privind schimburile comerciale arată că relațiile economice dintre cele două state sunt la un nivel scăzut. Anul trecut, exporturile directe către India au fost de aproximativ 259 de mii de dolari. Cele mai exportate produse au fost utilajele și aparatele mecanice, care au reprezentat circa 44% din total. Acestea au fost urmate de fructe, în special mere, instrumentele optice și medicale și produsele farmaceutice.

Forumul de Afaceri Moldova-India, organizat de Agenția de Investiții, va reuni companii și instituții interesate de dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două state și are ca scop promovarea oportunităților de comerț și investiții, precum și facilitarea contactelor directe între oamenii de afaceri din Republica Moldova și India. Companiile interesate să participe la forum se pot înregistra până pe data de 17 iulie.