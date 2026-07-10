Presa: Compania din proiectul deputatului Trubca, implicată într-o construcție controversată în Chișinău.

Compania implicată în construcția unui complex rezidențial controversat din zona PortMall, ale cărui autorizații de construcție au fost suspendate definitiv de instanță, apare și într-o afacere imobiliară.

În afacere sunt implicați actualul deputat PAS Alexandr Trubca și fostul parlamentar PAS Viorel Barda, arată o investigație RISE Moldova. Totodată, administratorul companiei și concubina acestuia s-au numărat printre cei mai mari donatori ai PAS în campania pentru alegerile parlamentare din 2025, transmite tvrmoldova.md.

Complexul locativ care ar urma să se construiască în apropiere de Port Mall, pe strada Bucovina 3 din Capitală, rămâne cu autorizațiile de construcție suspendate. O decizie irevocabilă în acest sens a fost pronunțată de Curtea de Apel Chișinău.

Deși instanța a dispus, acum mai bine de o lună, oprirea lucrărilor de construcție până la pronunțarea unei decizii privind anularea autorizațiilor, compania continuă activitatea pe șantier.

Compania a obținut două autorizații de la Primăria Chișinău pentru construirea complexului rezidențial în sectorul Ciocana.

În ancheta RISE Moldova, jurnaliștii au descris cum au fost obținute documentele de construcție și cum adjunctul arhitectului-șef al capitalei a admis un posibil conflict de interese, cumpărând în rate un duplex în valoare de 350.000 de euro de la administratorul companiei de construcții la doar o săptămână după ce a semnat autorizația de construire.

La 25 mai 2026, instanța a suspendat definitiv autorizațiile de construire ale companiei până la pronunțarea unei decizii privind anularea acestora. Deși a trecut mai mult de o lună de la decizia instanței și dezvoltatorul este obligat să oprească complet lucrările pe durata procesului, construcția continuă.

Mai mult, locuitorii sectorului privat din apropierea șantierului susțin că muncitorii continuă să lucreze până la „ora 10–11 seara”.

Compania și afacerile deputatului PAS

Compania a revenit recent în centrul atenției din cauza afacerilor deputatului PAS Alexandr Trubca.

Este vorba despre deputatul care săptămâna aceasta a făcut o declarație după ce a aflat că este subiectul unei anchete jurnalistice TV8, care încă nu a fost publicată.

Trubca a fondat în 2024 compania QNAConsulting SRL, al cărei obiect principal de activitate este „consultanță în domeniul tehnologiei informației”, însă a recunoscut că a creat-o pentru a participa la un proiect investițional în domeniul imobiliar.

Firma sa, împreună cu alte două companii, printre care Optimum VA a fostului deputat PAS Viorel Barda, a achiziționat un teren de 80 de ari în comuna Trușeni. Potrivit lui Trubca, valoarea terenului a fost de 800.000 de euro.

Construcția proiectului este realizată de aceeași companie.

Anterior, RISE Moldova a relatat că administratorul companiei Ion Magaliuc și partenera sa de viață se numără printre cei mai mari donatori individuali ai PAS în campania parlamentară din toamna anului trecut. Fiecare dintre ei a donat partidului câte 80.000 de lei.

Alexandr Trubca a declarat că la momentul semnării contractului nu putea ști despre viitoarele donații către partid.

„La momentul semnării contractului, la 4 martie 2025, nu puteam ști că administratorul companiei, în toamna anului 2025, adică peste șase-șapte luni, va decide să doneze bani Partidului Acțiune și Solidaritate în timpul campaniei parlamentare. De asemenea, nu puteam ști că firma va avea probleme cu alt complex pe care îl construiește în Chișinău, în decembrie 2025”, a declarat Alexandru Trubca la conferința de presă din 8 iulie.