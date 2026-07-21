Presa: Ambasadorii UE vor încerca să convingă Ungaria să deschidă clusterele 2 și 3 pentru Moldova și Ucraina.

Miercuri, 22 iulie, Grupul de lucru al Consiliului UE pentru extindere (COELA) va încerca pentru a doua oară să convingă Ungaria să aprobe rezultatele screeningului clusterelor 2 și 3 pentru Ucraina și Moldova.

Despre aceasta a aflat corespondentul diplomaților UE de la Bruxelles, transmite eurointegration.com.ua.

Pe 22 iulie va avea loc a doua încercare de a convinge Ungaria să dea undă verde pentru începerea pregătirilor tehnice pentru deschiderea clusterelor 2 și 3 pentru Ucraina.

„Pe agenda COELA au fost din nou incluse puncte referitoare la rezultatele screeningului clusterelor nr. 2 și 3 pentru Ucraina și Moldova. Președinția irlandeză și statele UE vor încerca pentru a doua oară să convingă reprezentantul Ungariei să susțină decizia de a aproba rezultatele screeningului și să trimită ambelor state scrisori prin care să solicite pozițiile lor de negociere pentru ambele clustere”, a declarat unul dintre interlocutori.

El a reamintit că trimiterea scrisorii reprezintă începutul formal al procedurii de deschidere a clusterelor.

Potrivit informațiilor „EuroPravda”, președinția irlandeză a UE ar dori să dea startul pregătirilor pentru deschiderea următoarelor clustere pentru Ucraina și Moldova înainte de începerea vacanțelor de vară sau cel puțin a unui cluster pentru a organiza conferința interguvernamentală corespunzătoare deja în septembrie.

Planul optimist: deschiderea tuturor clusterelor până la sfârșitul anului 2026, deschizând câte un cluster în fiecare lună.

Este de menționat că pe 22 iulie are loc ultima ședință a grupului COELA înainte de pauza de vară. Următoarea ședință este planificată provizoriu pentru 1 septembrie.