Premierul Tofan a promis că va suna zilnic oamenilor de afaceri

Prim-ministrul Vasile Tofan promite să mențină un dialog strâns cu antreprenorii pentru a rezolva rapid problemele afacerilor și a relansa economia țării.

Șeful puterii executive a anunțat că zilnic comunică cu mai mulți antreprenori, cărora le sună personal pentru a afla principalele dificultăți cu care se confruntă, informează logos-press.md.

„Încerc să vorbesc în fiecare zi cu cel puțin 5–6 antreprenori. De obicei îi sun când sunt în drum. În primul rând, le mulțumesc pentru că au investit deja în Republica Moldova, fac afaceri aici, creează locuri de muncă și îi întreb cu ce pot să-i ajut. Și știți, asta îmi permite cu adevărat să simt pulsul a ceea ce se întâmplă în Moldova, să înțeleg ce mișcă procesele și unde apar blocaje. Intenționez să continui să fac asta”, a declarat Tofan duminică, 26 iulie, într-un mesaj video din automobil.

El a asigurat că actualul Guvern va fi „orientat spre crearea de noi locuri de muncă și relansarea economiei”.

„Dacă economia va evolua cu succes, cred că și celelalte domenii vor merge bine”, a adăugat Vasile Tofan.

Anterior, presa a scris deja despre cele cinci priorități ale noului cabinet din perspectiva comunității de afaceri. Acestea sunt stabilizarea finanțelor publice; gestionarea datoriei publice; o politică fiscal-bugetară echilibrată; îmbunătățirea condițiilor pentru afaceri și realizarea reformelor structurale.

Reamintim că pe 21 iulie Parlamentul Moldovei a susținut candidatura managerului de investiții și finanțistului proeuropean în vârstă de 44 de ani, Vasile Tofan, propus de partidul de guvernământ, după care președinta Maia Sandu a semnat decretul corespunzător.