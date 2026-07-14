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Infotag.md logoInfotag
14 Iulie 2026, 20:18
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Postica: Codul electoral în vigoare asigură condiții pentru alegeri libere

Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, consideră că Codul electoral în vigoare asigură condițiile pentru desfășurarea alegerilor libere.

Postica: Codul electoral în vigoare asigură condiții pentru alegeri libere.
Postica: Codul electoral în vigoare asigură condiții pentru alegeri libere.

Despre aceasta a declarat marți, în cadrul unei mese rotunde dedicate discutării proiectului de lege privind modificarea Codului Electoral, transmite infotag.md.

Reprezentantul Comisiei Electorale Centrale a menționat că alegerile parlamentare s-au desfășurat în condiții dificile, însă Codul electoral și activitatea comisiei au permis organizarea acestora la un nivel înalt.

„Un indicator al nivelului democrației este, de exemplu, faptul că în parlament au intrat 9 partide. Niciodată anterior în Parlament nu au fost mai mult de 4-5 partide. Modul în care s-au desfășurat alegerile arată un nivel ridicat de încredere a cetățenilor în procesul electoral”, a spus Postica.

El a mai remarcat că multe prevederi ale proiectului de lege propus contravin recomandărilor Comisiei de la Veneția și OSCE. Aceasta se referă, în special, la transmiterea video permanentă de la secțiile de votare, care nu garantează confidențialitatea procesului electoral.

„CEC nu monitorizează alegerile, ci organizează procesul electoral conform Codului electoral. În ceea ce privește aplicarea sancțiunilor, CEC are dreptul să sancționeze și să excludă de la alegeri, dar toate deciziile pot fi contestate în instanță”, a reamintit Postica.

El a subliniat că comisia s-a familiarizat cu documentul și a emis un aviz cu caracter consultativ.

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