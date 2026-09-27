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moldova1.md logomoldova1
27 Septembrie 2026, 15:15
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Popșoi va susține un discurs în Canada la o conferință privind revenirea copiilor ucraineni și a prizonierilor

Vicepremierul, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, se află într-o vizită de lucru în Canada, în perioada 27–28 septembrie.

Popșoi va susține un discurs în Canada la o conferință privind revenirea copiilor ucraineni și a prizonierilor.
Popșoi va susține un discurs în Canada la o conferință privind revenirea copiilor ucraineni și a prizonierilor.

La Toronto, acesta va avea întrevederi cu șefa diplomației canadiene, Anita Anand, și va susține un discurs la conferința internațională „Căi spre pace”, transmite moldova1.md.

După cum au comunicat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, în cadrul întrevederii părțile vor discuta prioritățile relațiilor moldo-canadiene și dezvoltarea în continuare a cooperării.

O atenție deosebită urmează să fie acordată parteneriatului economic și investițional, precum și altor domenii de interes reciproc.

În cadrul vizitei, șeful diplomației moldovenești va participa, de asemenea, la cea de-a doua Conferință ministerială consacrată returnării copiilor ucraineni, persoanelor civile deținute și prizonierilor de război.

Evenimentul se desfășoară sub genericul „Căi spre pace”. Acesta este găzduit de Canada, iar organizatorii sunt, în comun, Ucraina și Norvegia.

Pe lângă întrevederile oficiale, programul vizitei prevede o întâlnire a lui Mihai Popșoi cu reprezentanții comunității moldovenești care locuiesc în Canada.

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