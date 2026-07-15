Popșoi: Securitatea Moldovei face parte din securitatea europeană.

Moldova este pregătită să se apere mult mai bine împotriva amenințărilor hibride decât acum câțiva ani.

Vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat acest lucru în cadrul ședinței Subcomitetului pentru Securitate și Apărare al Parlamentului European de la Bruxelles.

Mihai Popșoi a participat la ședință la invitația președintei subcomitetului, Maria-Agnès Strack-Zimmermann. În cadrul întâlnirii, părțile au discutat consecințele războiului din Ucraina asupra securității regiunii. Ministrul de Externe din Moldova a enumerat principalele amenințări cu care se confruntă republica - de la dronele rusești care intră în spațiul aerian, până la dezinformare și încercări de interferență în alegeri, transmite rupor.md.

Ministrul a apreciat sprijinul consistent din partea Bruxelles-ului, inclusiv activitatea Misiunii Parteneriatului UE în Moldova și alocarea a 120 milioane de euro prin Fondul European pentru Pace. De asemenea, a subliniat importanța deschiderii negocierilor de aderare la UE în cadrul Clusterului 6 „Relații Externe”.

În discursul său, Mihai Popșoi a afirmat: „Securitatea Republicii Moldova este parte a securității europene. Astăzi, țara noastră dispune de capacități mult mai bune de autoapărare decât acum câțiva ani. Am realizat progrese importante în domeniul apărării cibernetice și al contracarării operațiunilor hibride rusești. Continuăm să ne consolidăm reziliența cu sprijinul Uniunii Europene și să implementăm reformele necesare pentru avansarea procesului de aderare.”

La rândul său, Maria-Agnès Strack-Zimmermann a numit Moldova unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Uniunii Europene la granița de est. Ea a confirmat că Parlamentul European este pregătit să continue să susțină Chișinăul pe calea reformelor și să ajute la consolidarea securității țării.