Popșoi: Republica Moldova nu riscă blocaje din partea Ungariei în procesul de aderare la UE.

Republica Moldova nu are motive să se teamă de o eventuală blocare a procesului de integrare europeană din partea Ungariei.

Declarațiile vin de la ministrul Afacerilor Externe Mihail Popșoi, care susține că relațiile dintre Chișinău și Budapesta sunt constructive, iar cursul european al țării continuă fără obstacole, informează noi.md.

În cadrul unei emisiuni televizate, șeful diplomației moldovene a comentat temerile apărute în spațiul public cu privire la poziția Ungariei față de extinderea Uniunii Europene și la posibilele consecințe ale acesteia pentru Republica Moldova.

Potrivit ministrului, schimbările politice din Budapesta au contribuit la deblocarea unor decizii importante la nivel european.

„Nu avem despre ce să ne îngrijorăm, trebuie să ne bazăm pe fapte. Odată cu schimbarea guvernului de la Budapesta, a fost deblocat pachetul de ajutor pentru Ucraina în valoare de 90 miliarde de euro, a fost deblocat procesul de aderare și au fost deschise primele clustere de negocieri. Procesul avansează și în direcția deschiderii celorlalte clustere, inclusiv pentru Republica Moldova”, a declarat Mihail Popșoi.

Ministrul a subliniat că Republica Moldova a susținut în mod constant dialogul constructiv cu autoritățile ungare, iar această colaborare va continua.

„Avem relații foarte bune cu Ungaria. Recent, am avut o discuție cu noul ministru al afacerilor externe, Anita Orban. Am avut întotdeauna relații constructive cu Budapesta și așa va fi și în continuare. Nu avem de ce să ne facem griji”, a menționat șeful MAE.

În opinia sa, succesul procesului de aderare depinde în primul rând de reformele desfășurate la Chișinău.

„Trebuie să ne asumăm responsabilitatea și să obținem rezultate aici, acasă. Atâta timp cât ne îndeplinim obligațiile, partenerii noștri europeni, fie că vorbim despre Budapesta, Varșovia, Berlin, Paris sau statele baltice, ne vor răspunde cu aceeași monedă”, a spus Popșoi.

Referindu-se la discuțiile privind o posibilă integrare europeană etapizată, ministrul a precizat că acest proces este deja în desfășurare datorită unor măsuri concrete care apropie Republica Moldova de spațiul european.

El a reamintit despre implementarea Acordului de asociere și a Zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare (DCFTA), aderarea la sistemul SEPA, anularea tarifelor de roaming în cadrul inițiativei „Roam like at Home”, participarea la programul Erasmus, precum și sprijinul acordat prin intermediul Fondului european pentru pace și al Programului european de creștere și reziliență.

„Aceste etape sunt deja puse în aplicare, iar noi avem convingerea fermă că Republica Moldova va deveni un stat-membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Totul depinde de capacitatea noastră de a promova reforme aici, acasă”, a declarat Mihail Popșoi.

Ministrul a confirmat că obiectivul autorităților rămâne aderarea deplină la Uniunea Europeană, iar procesul de apropiere de comunitate continuă prin implementarea reformelor adoptate și prin consolidarea cooperării cu statele membre.