Popșoi: Planul de acțiune al Consiliului Europei reprezintă o investiție strategică în consolidarea democrației.

Viceprim-ministrul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a participat astăzi la evenimentul dedicat implementării Planului de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2025–2028.

În cadrul acestuia au fost prezentate rezultatele obținute până în prezent și progresele înregistrate în realizarea proiectelor incluse în document, transmite moldpres.md.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților naționale, ai Consiliului Europei și ai partenerilor de dezvoltare și s-a desfășurat în contextul marcării a 31 de ani de la aderarea Republicii Moldova la această organizație internațională.

În discursul său, șeful interimar al diplomației moldovenești, Mihai Popșoi, a evidențiat rolul Consiliului Europei în sprijinirea transformărilor democratice ale Republicii Moldova, menționând că standardele, expertiza și mecanismele de monitorizare ale organizației contribuie la eforturile țării noastre de integrare europeană.

„Planul de Acțiuni este mai mult decât un instrument de asistență tehnică. Acesta reprezintă o investiție strategică în reziliența instituțiilor noastre, în guvernarea democratică, protecția drepturilor fundamentale și în consolidarea încrederii cetățenilor în statul de drept”, a declarat Mihai Popșoi.

Potrivit vicepremierului, rezultatele implementării Planului de Acțiuni confirmă impactul concret al cooperării dintre Republica Moldova și Consiliul Europei și creează premise pentru trecerea la o nouă etapă a relației cu organizația.

În cadrul reuniunii au fost prezentate rezultatele implementării a 21 de proiecte incluse în Planul de Acțiuni. Acestea vizează domenii precum reforma justiției, combaterea corupției, prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, promovarea libertății mass-media și a alegerilor libere, protecția drepturilor omului, consolidarea democrației locale, securitatea și reziliența societății.

Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Corina Călugăru, a menționat că rezultatele obținute sunt rodul efortului comun al Consiliului Europei, instituțiilor statului, societății civile și partenerilor internaționali, subliniind necesitatea continuării sprijinului pentru realizarea obiectivelor stabilite.

Planul de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2025–2028 are un buget de aproximativ 43,6 milioane de euro și reprezintă principalul cadru strategic de cooperare dintre Republica Moldova și organizație. Documentul urmărește susținerea reformelor în domeniul drepturilor omului, democrației și statului de drept, în concordanță cu standardele europene și obiectivele de integrare europeană ale țării.

Republica Moldova a devenit stat membru al Consiliului Europei la 13 iulie 1995.