Popșoi: Nu renunțăm la cererile față de Moscova privind compensațiile

Moldova, până în prezent, nu a primit compensații pentru pagubele cauzate de războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei.

Totuși, autoritățile nu renunță la încercările de a obține despăgubiri. Despre aceasta a declarat viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi în emisiunea Punctul pe Azi, transmite tvrmoldova.md.

Potrivit oficialului, acest proces va fi dificil, însă Chișinăul trebuie să-și apere drepturile în contextul posibilei formări a unei noi arhitecturi de securitate în regiune.

„Nu vă veți mira dacă vă spun că despăgubirile nu au fost plătite până acum”, a declarat Mihai Popșoi, răspunzând la întrebarea despre posibilitatea recuperării pagubelor suferite de Moldova în urma războiului.

Ministrul a menționat că după încheierea războiului din Ucraina urmează un proces de determinare a pagubelor cauzate și de repartizare a responsabilității.

„În perioada postbelică, când, sper, foarte curând vom putea discuta despre o nouă arhitectură de securitate și despre resetarea situației de securitate în regiunea noastră, va fi necesar să clarificăm toate circumstanțele și să evaluăm toate pagubele cauzate. La fel ca în cazul Ucrainei, unde are loc un proces juridic serios, în care a fost implicată și Moldova, trebuie să folosim toate oportunitățile care vor apărea pentru a obține despăgubiri”, a spus Popșoi.

Viceprim-ministrul a subliniat că Moldova nu poate renunța la aceste cereri, deoarece pagubele continuă să fie cauzate, inclusiv din cauza prăbușirii dronelor pe teritoriul țării.

„Aceste pagube continuă. Pe teritoriul Moldovei cad drone, inclusiv cu explozibil. Ultimul astfel de caz a avut loc acum câteva săptămâni în sudul țării, când o dronă a căzut lângă casele de locuit. Slavă Domnului, până acum nu s-au înregistrat victime”, a declarat ministrul.

Potrivit lui Popșoi, este vorba nu doar despre pagube materiale directe, ci și despre pierderi economice, reducerea investițiilor și cheltuieli legate de vulnerabilitățile în domeniul securității.

„Când sunt afectate interesele noastre, trebuie să avem curajul și hotărârea să cerem respectarea drepturilor noastre. Dar nu este simplu și nu trebuie să ne facem iluzii. Nu avem nicio garanție de succes, însă renunțarea la acești pași ar însemna să ne predăm dinainte și să nu tratăm cu seriozitate suveranitatea noastră”, a adăugat Mihai Popșoi.

Ultimul incident cu implicarea unei drone a avut loc în noaptea de 13 iulie, când drona a căzut în satul Copanca din raionul Căușeni. Ministerul Apărării a comunicat că a fost o dronă de tip Geran-2, de fabricație rusă, cu o încărcătură explozivă de aproximativ 40 de kilograme.

Acesta este cel puțin al cincilea caz confirmat de la începutul anului când o dronă a căzut pe teritoriul Moldovei. Incidente similare au fost înregistrate anterior în raionul Orhei, lângă satul Nucăreni din raionul Telenești, în satul Crocmaz din raionul Ștefan Vodă, precum și în Chișinău, unde o dronă a căzut pe acoperișul unei clădiri rezidențiale.

Moldova a declarat anterior că intenționează să ceară Federației Ruse despăgubiri pentru pagubele cauzate de atacurile asupra infrastructurii energetice și ecologice din regiune. Dorin Junghietu a anunțat în mai, la Bruxelles, că Chișinăul va trimite Moscovei o factură pentru refacerea liniei electrice de înaltă tensiune Isaccea-Vulcănești, deteriorată în urma loviturilor rusești asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei.

Linia Isaccea-Vulcănești a fost avariată pe 23 martie în urma loviturilor rusești asupra obiectivelor energetice din sudul Ucrainei. În plus, Ministerul Afacerilor Externe intenționează să ceară despăgubiri și pentru pagubele cauzate de poluarea Nistrului după lovitura asupra complexului hidroenergetic de la Nistru.

În urma acestui incident, peste 300.000 de locuitori din patru raioane ale Moldovei au rămas fără apă potabilă. Potrivit estimărilor serviciilor ecologice, pagubele cauzate de poluarea Nistrului pot ajunge la miliarde de lei, iar evaluarea continuă.

Specialiștii continuă monitorizarea situației și colectarea probelor pentru pregătirea unui raport care va fi trimis Federației Ruse împreună cu cererea de plată a despăgubirilor. Autoritățile de la Chișinău susțin că responsabilitatea pentru pagubele cauzate revine Federației Ruse în legătură cu loviturile asupra infrastructurii ucrainene.