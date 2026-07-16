Popșoi: Moldova va accelera reformele pentru aderarea la UE pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor.

Moldova intenționează să accelereze implementarea reformelor pentru aderarea la UE, ceea ce va permite creșterea nivelului de trai al populației.

Despre aceasta a declarat vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul dezbaterilor de nivel înalt privind extinderea UE.

Scopul principal al tuturor reformelor este ca cetățenii să aibă acces la servicii de calitate și la standarde europene înalte. Despre aceasta a declarat Popșoi în cadrul panelului de discuții „Construirea unei Europe mai sigure, mai reziliente și mai securizate”, transmite rupor.md.

„Vom intensifica agenda de reforme pentru a aduce Republica Moldova mai aproape de familia europeană. Toate aceste eforturi le facem, în primul rând, pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor și pentru ca aceștia să beneficieze de servicii mai bune și de aceleași standarde de care se bucură cetățenii europeni”, a spus Mihai Popșoi.

Moldova, după cum au precizat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe, a început deja negocierile pe capitolele cheie ale integrării, care țin de valorile fundamentale și relațiile externe. În acest proces, societatea civilă joacă un rol important. Mihai Popșoi a povestit, de asemenea, colegilor europeni cum presa independentă ajută la combaterea intervențiilor externe și a dezinformării. În același timp, el a subliniat că orice măsură de protecție a statului trebuie să respecte strict legea și drepturile omului.