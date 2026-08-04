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eurointegration.com.ua logoeurointegration
4 August 2026, 10:40
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Popșoi, la Kiev: Când îmi lipsește optimismul, îmi amintesc de decretul lui Zelenski din 8 mai

Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a susținut un discurs în calitate de raportor de onoare la adunarea generală a ambasadorilor, desfășurată la Kiev.

Popșoi, la Kiev: Când îmi lipsește optimismul, îmi amintesc de decretul lui Zelenski din 8 mai.
Popșoi, la Kiev: Când îmi lipsește optimismul, îmi amintesc de decretul lui Zelenski din 8 mai.

El a rostit un discurs cu o durată de 7 minute, în întregime în limba ucraineană, ceea ce a stârnit aplauze puternice, informează "Европейская правда".

Publicația a relatat că Popșoi a mulțumit Ucrainei și ucrainenilor pentru apărarea țării și a cetățenilor săi:

„Copiii noștri dorm liniștiți, pentru că copiii ucraineni, militarii, medicii, salvatorii și cetățenii obișnuiți au trăit grozăviile pe care nu ar trebui să le suporte niciun popor. Este o datorie pe care niciun vecin nu este capabil să o ofere pe deplin. Dar prietenia adevărată se măsoară nu în datorii, ci în faptul dacă venim în ajutor atunci când este cel mai mult nevoie. Iar Moldova a încercat zilnic să fie alături".

Totodată, ministrul de Externe al Moldovei a reamintit că, în perioada președinției țării sale în Consiliul Europei, a fost creat Tribunalul special pentru crima de agresiune.

„Suntem convinși ferm că nu poate exista o pace trainică fără justiție și responsabilitate. Crima de agresiune nu poate deveni o altă pagină a istoriei pe care lumea o va întoarce în tăcere. Agresiunea nu trebuie să devină niciodată o normă. Impunitatea nu trebuie să devină niciodată acceptabilă. Justiția – nu este răzbunare, justiția – este fundamentul păcii", a subliniat el.

În plus, după cum menționează publicația, Popșoi și-a exprimat admirația față de activitatea diplomației ucrainene:

„Când îmi lipsește optimismul, îmi amintesc de decretul președintelui Ucrainei Vladimir Zelenski din 8 mai, prin care lui Putin i s-a permis să desfășoare parada sa suprarealistă. Recunosc, de fiecare dată acest lucru îmi îmbunătățește vizibil starea de spirit".

Cuvintele sale au stârnit râsete în sală.

Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a emis un decret oficial, prin care a permis Rusiei să desfășoare la 9 mai o paradă militară la Moscova, pe Piața Roșie. În textul decretului, publicat pe site-ul Oficiului președintelui Ucrainei, se preciza că „ținând cont de numeroasele solicitări, în scopuri umanitare, stipulate în negocierile cu partea americană din 8 mai 2026, dispun: să se permită desfășurarea paradei la 9 mai 2026 la Moscova". Documentul a stabilit, de asemenea, în mod clar limitele temporale și spațiale pentru paradă.

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