Popșoi: Diplomații moldoveni sunt reținuți ore întregi la granița cu Rusia.

Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat că diplomații moldoveni sunt uneori reținuți ore întregi la granița cu Rusia.

Potrivit acestuia, în ciuda acestor incidente, Chișinăul urmărește să reducă tensiunile în relațiile cu Federația Rusă.

Ministrul a menționat că dificultățile întâmpinate de diplomații moldoveni la intrarea în Rusia afectează negativ și capacitatea lor de a acorda asistență consulară cetățenilor Moldovei aflați pe teritoriul Federației Ruse, scrie tvrmoldova.md.

„Avem relații complicate cu Federația Rusă, dar, așa cum am spus deja în legătură cu aceste situații, Republica Moldova aderă întotdeauna la o abordare corectă, bazată pe dreptul internațional și principiul reciprocității. Ne-am dori să nu apară situații în care cetățenii noștri sau chiar diplomații noștri să fie reținuți ore întregi la frontiera Federației Ruse. Avem relații diplomatice, există comunitatea cetățenilor noștri din Rusia și suntem obligați să le oferim servicii consulare și să avem grijă de ei oriunde s-ar afla”, a declarat Popșoi.

Ministrul a subliniat că relațiile internaționale trebuie construite pe baza dreptului internațional, Convenției de la Viena și a principiului reciprocității, pe care l-a numit un element important al dialogului diplomatic.

„Nu dorim nicio escaladare. Dimpotrivă, ne străduim întotdeauna să reducem tensiunile în relații și încercăm să explicăm cum stau lucrurile cu adevărat”, a spus Mihai Popșoi.

Vicepremierul a adăugat că în unele cazuri semnalele transmise de Chișinău sunt percepute, iar în altele sunt ignorate. Potrivit lui, aceasta este arta diplomației: chiar și în condiții tensionate este necesar să se depună eforturi pentru reducerea tensiunilor și explicarea partenerilor realităților cu care se confruntă Republica Moldova. De asemenea, a subliniat că autoritățile țării respectă în mod constant normele dreptului internațional.

La 21 iulie, Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei a confirmat convocarea ambasadorului Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, la MAE al Rusiei. Potrivit informațiilor părții ruse, diplomatului moldovean i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu două incidente care, susține Moscova, au vizat angajați și vehicule ale ambasadei Rusiei la Chișinău.

Conform MAE al Rusiei, primul incident a avut loc pe 19 iulie, când un autobuz al ambasadei ruse a fost oprit de Poliție la Chișinău pentru verificare, după care, pretinde partea rusă, i-au fost scoase plăcuțele diplomatice de înmatriculare. Partea rusă susține că în timpul verificării polițiștii au folosit forța și au amenințat cu reținerea angajaților misiunii diplomatice.

Al doilea incident, potrivit Moscovei, a avut loc în noaptea de 20 spre 21 iulie la punctul de trecere a frontierei Leușeni. Ministerul rus de externe afirmă că angajații Ambasadei Rusiei, care transportau corespondență diplomatică oficială spre Rusia, au fost reținuți la frontieră mai mult de patru ore fără a li se da o explicație.