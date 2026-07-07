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agora.md logoagora
7 Iulie 2026, 10:34
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Popșoi: Cetățenia rusă este un bilet spre front

Ministrul Afacerilor Externe al Moldovei, Mihai Popșoi, a avertizat că obținerea cetățeniei ruse poate însemna riscul de a fi înrolat în armata Federației Ruse.

Popșoi: Cetățenia rusă este un bilet spre front.
Popșoi: Cetățenia rusă este un bilet spre front.

Mesajul a fost publicat pe 6 iulie curent, la scurt timp după ce Ministerul Afacerilor Externe a emis o alertă de călătorie pentru cetățenii R. Moldova care intenționează să meargă în Rusia, informează agora.md.

„Cei care pun la îndoială acest fapt, ascultați-l pe Alexandr Bastrykin, Șeful Comitetului de Investigații al Rusiei, care se laudă că a prins 80.000 de migranți. I-a pus pe toți la evidență militară, iar 20.000 de tineri migranți sunt deja pe front. Sunt sigur că moldovenii nu-și doresc asemenea bilete într-o singură direcție. Atenționez toți cetățenii noștri să fie vigilenți pentru a evita situații regretabile, care nu mai pot fi corectate”, a declarat Mihai Popșoi.

Amintim că, pe 6 iulie, Ministerul Afacerilor Externe a actualizat alerta de călătorie pentru Federația Rusă. Instituția a invocat creșterea numărului de cazuri în care cetățeni ai R. Moldova sunt supuși unor controale extinse la frontieră. Potrivit MAE, acestea pot include chestionări de până la 12 ore, verificarea telefoanelor mobile și testarea cu poligraful. Totodată, autoritățile de la Chișinău au anunțat că au primit informații privind cazuri în care moldoveni aflați în detenție administrativă în Rusia ar fi fost presați să semneze contracte de înrolare în armata rusă.

De menționat este faptul că, pe 15 mai, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat un decret prin care a simplificat procedura de acordare a cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii transnistrene. Noile prevederi elimină mai multe condiții impuse în mod obișnuit solicitanților, precum perioada minimă de ședere în Rusia, demonstrarea cunoașterii limbii ruse sau susținerea examenelor privind istoria și legislația Federației Ruse.

Cererile pot fi depuse la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Rusiei.

Între timp, pretinsul minister de externe de la Tiraspol susține că aproximativ 50.000 de locuitori ai regiunii au solicitat cetățenia rusă în regim simplificat în prima lună de la emiterea decretului.

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