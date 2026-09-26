Popșoi a prezentat la ONU măsurile Moldovei de pregătire pentru noi pandemii

Mihai Popșoi a participat la reuniunea la nivel înalt privind prevenirea pandemiilor, pregătirea și răspunsul la acestea, desfășurată la New York, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

În discursul său, șeful diplomației moldovenești a subliniat importanța consolidării securității sanitare globale prin solidaritate, cooperare internațională și acțiuni coordonate. Oficialul a menționat că pandemia COVID-19 a demonstrat cât de rapid se pot răspândi amenințările la adresa sănătății publice și că acestea nu cunosc frontiere, transmite moldpres.md.

„Pandemia COVID-19 ne-a arătat cât de rapid se pot răspândi amenințările la adresa sănătății publice și cât de puțin contează frontierele atunci când ne confruntăm cu asemenea riscuri. Pregătirea pentru astfel de situații nu poate fi privită exclusiv ca o responsabilitate națională. Este o responsabilitate comună, care presupune solidaritate, cooperare internațională și acțiuni coordonate”, a declarat Mihai Popșoi.

Ministrul a subliniat, de asemenea, necesitatea dezvoltării în continuare a capacităților naționale, inclusiv prin pregătirea specialiștilor, consolidarea cadrului legislativ și normativ, îmbunătățirea capacităților logistice și crearea rezervelor strategice.

„Dezvoltarea în continuare a coordonării intersectoriale, a capacităților operaționale de răspuns și de informare privind riscurile rămâne o prioritate națională. Este important ca instituțiile să poată acționa rapid și coordonat, iar specialiștii să dispună de pregătirea și resursele necesare pentru a răspunde eventualelor crize din domeniul sănătății”, a declarat vicepremierul.

Mihai Popșoi a remarcat, de asemenea, importanța abordării „O singură sănătate” (One Health), care presupune o cooperare mai strânsă între domeniile sănătății umane, sănătății animalelor și protecției mediului în prevenirea și gestionarea riscurilor de pandemii.

„Nicio țară nu poate asigura de una singură securitatea în domeniul sănătății. Amenințările la adresa sănătății publice nu se opresc la frontiere, de aceea măsurile noastre de răspuns trebuie să fie coordonate. Tocmai de aceea, cooperarea internațională, schimbul de informații și de experiență, precum și accesul echitabil la vaccinuri, diagnostic și tratament au o importanță-cheie pentru ca toate țările să poată face față viitoarelor crize”, a spus Mihai Popșoi.

Șeful diplomației moldovenești a remarcat rolul Organizației Mondiale a Sănătății, al structurilor relevante ale sistemului ONU și al partenerilor bilaterali în consolidarea rezilienței sistemului național de sănătate.

„Datorită investițiilor consecvente, parteneriatelor durabile și angajamentului ferm, Republica Moldova va rămâne un participant de încredere la eforturile globale de prevenire a pandemiilor, consolidare a securității în domeniul sănătății și construire a unui viitor mai sigur, mai sănătos și mai rezilient pentru toți”, a concluzionat Mihai Popșoi.