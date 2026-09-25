Ponta: Sandu și Dan nu îndrăznesc să vorbească cu Zelenski despre scumpirea carburanților

Totodată, el a menționat că nici Maia Sandu, nici Nicușor Dan nu îndrăznesc să-i ceară lui Vladimir Zelenski să oprească aceste atacuri, transmite omniapres.md.

„Dar noi, în România, trebuie să-i spunem: „Suntem aliații voștri. Vă ajutăm. Nu ne faceți rău. Luptați cu Rusia — este dreptul vostru, dar înțelegeți că ne provocați prejudicii și nouă””, a declarat Ponta.

Potrivit lui, niciun politician român nu a îndrăznit să ridice această chestiune în fața conducerii ucrainene.

„Nimeni nu a îndrăznit. Președintele Nicușor Dan a fost vineri în Ucraina. El nu a ridicat această chestiune”, a spus fostul premier.

Ponta a mai declarat că un demers similar ar fi putut fi făcut de președinta Moldovei, Maia Sandu.

„Desigur, doamna Maia Sandu ar fi trebuit să-i spună domnului Zelenski: „Domnule, înțelegeți că îi bombardați pe aceia, iar românii ne vând mai scump, pentru că nici ei nu au petrol?” I-a spus asta? Eu nu am auzit. Sau credeți că îi va spune vreodată? Eu nu cred”, a declarat Ponta.