Ponta: În 2014, România a discutat serios despre acordarea de ajutor militar Republicii Moldova

Fostul prim-ministru al României, Victor Ponta, a declarat că, la acea vreme, era analizat și un mecanism juridic care ar fi permis României, în calitate de membru NATO, să sprijine o țară care nu face parte din Alianță.

Despre acest lucru Ponta a vorbit într-un interviu pentru Gonta Media, referindu-se la securitatea Moldovei și la o posibilă unire cu România, relatează omniapres.md.

Potrivit fostului premier, după anexarea Crimeii de către Rusia și pe fondul temerilor privind o posibilă extindere a conflictului în Moldova, el a discutat personal această chestiune cu prim-ministrul de atunci al Republicii Moldova, Iurie Leancă.

„Da, este absolut adevărat. Am vorbit cu prim-ministrul de atunci al Republicii Moldova și am spus: da”, a declarat Ponta, amintindu-și de negocierile din 2014.

Potrivit acestuia, subiectul a fost discutat și în cadrul unei ședințe a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), când președintele României era Traian Băsescu.

Ponta a menționat că principalul obstacol juridic era apartenența României la NATO. Potrivit lui, Bucureștiul nu putea pur și simplu să ofere garanții militare unei țări care nu este membră a Alianței.

Ca posibil model, fostul premier a propus acordul de cooperare militară dintre Turcia și Azerbaidjan.

„Mi s-a spus: domnule, nu puteți, fiind o țară NATO, să apărați o țară care nu face parte din NATO. Iar eu am dat exemplul acordului dintre Turcia și Azerbaidjan. Turcia este o țară NATO, Azerbaidjan nu este. Dar Turcia și Azerbaidjan aveau deja un acord de sprijin militar”, a relatat Ponta.

Potrivit lui, a fost discutată posibilitatea ca România să ofere Moldovei sprijin militar în cazul unui atac, fără ca acest lucru să însemne implicarea automată a NATO în conflict.

„Dacă Moldova ar fi atacată, România ar trebui să-i ofere sprijin militar, așa cum face Turcia pentru Azerbaidjan. Repet: Turcia este o țară NATO, România este o țară NATO. Aceasta ar fi fost o soluție temporară”, a spus Ponta.

Fostul prim-ministru susține că, în 2014, aceste discuții au fost mai concrete decât se știa public și că atunci a fost elaborat chiar și un posibil mecanism juridic pentru acordarea ajutorului militar.

„În 2014 — și este adevărat — am discutat foarte serios acest lucru. Am găsit un model juridic. Nu a mai fost nevoie de acesta”, a declarat Ponta.

Totodată, Ponta consideră acum că o soluție permanentă pentru problema securității Republicii Moldova ar putea fi aderarea țării la NATO.

În primăvara anului 2014, situația din regiune s-a tensionat brusc după anexarea Crimeii de către Rusia. La 14 martie, Ponta a declarat public, după o întâlnire cu Iurie Leancă, că România este extrem de interesată de menținerea stabilității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.