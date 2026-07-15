Plîngău: Opoziția încearcă să decredibilizeze activitatea comisiei de anchetă.

Comisia parlamentară de anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat nu se poate întruni în ședințe din lipsă de cvorum, după ce deputatul PAS Alexandr Trubca și-a depus mandatul.

Potrivit președintelui comisiei, Dinu Plîngău, activitatea este afectată atât de locul rămas vacant în componența majorității, cât și de neparticiparea deputaților din opoziție, transmite rupor.md.

Pîlnăgeu a explicat că comisia este formată din 11 membri, dintre care șase reprezintă majoritatea parlamentară și cinci - opoziția. După plecarea lui Alexandr Trubca, majoritatea a rămas cu cinci membri activi în comisie, iar în lipsa deputaților din opoziție ședințele nu pot fi convocate.

„Înțeleg că este o strategie politică a opoziției de a decredibiliza intenția acestei comisii. Pentru că opoziția nu vine și există un deputat care și-a depus mandatul, este complicat să convocăm comisia din lipsă de cvorum”, a declarat Dinu Plîngău în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV.

În opinia președintelui comisiei, absența opoziției face parte dintr-o strategie de boicotare a activității acesteia. Totuși, documentarea și colectarea informațiilor continuă.

Dinu Plîngău a precizat că, pentru a asigura transparența investigației, la lucrările comisiei sunt invitați jurnaliști de investigație, reprezentanți ai societății civile, auditori și foști procurori.

„Comisia are activitate. Această comisie trebuie să asigure maximă transparență. Au venit reprezentanți ai societății civile, un fost procuror, auditori. Încercăm să compensăm lipsa opoziției prin persoane notorii, care au o reputație foarte bună în societate”, a spus președintele comisiei.

Pentru deblocarea activității comisiei, spune deputatul, la următoarea ședință plenară va fi propus un proiect de hotărâre privind completarea componenței nominale, astfel încât aceasta să își poată relua ședințele.