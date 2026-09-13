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logos-press.md logologos-press
13 Septembrie 2026, 12:15
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Plîngău a contestat regulile pentru moștenitorii „nedemni”

Deputatul Dinu Plîngău s-a adresat Curții Constituționale cu solicitarea de a verifica anumite prevederi ale legii, care au modificat regulile de succesiune și au intrat în vigoare în aprilie anul curent.

Plîngău a contestat regulile privind moștenitorii „nedemni”.
Plîngău a contestat regulile privind moștenitorii „nedemni”.

În particular, el contestă norma care reglementează situația în care un moștenitor este declarat nedemn, transmite logos-pres.md.

Potrivit regulilor anterioare, copiii unui moștenitor nedemn puteau veni la moștenire în locul acestuia. Cu alte cuvinte, ei primeau cota din moștenire care i-ar fi revenit părintelui lor. Acum, conform amendamentelor intrate în vigoare în aprilie a anului curent, cota moștenitorului declarat nedemn este distribuită între ceilalți moștenitori. 

Dinu Plîngău consideră că, din cauza noii norme, copiii sau alți descendenți ai moștenitorului nedemn ar putea să nu primească partea acestuia din moștenire. Totodată, decizia de a declara o persoană nedemnă este luată într-un proces judiciar la care copiii acesteia ar putea să nu participe. 

În sesizarea sa, Dinu Plîngău invocă dreptul la moștenire și proprietate, egalitatea în fața legii și accesul la justiție. El solicită Curții Constituționale să verifice dacă noile reguli corespund Constituției.

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