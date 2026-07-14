theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
omniapres
14 Iulie 2026, 16:32
9 983
Copiază linkul
Link copiat

Plîngău a cerut explicații de la Ministerul Culturii privind salariul unui activist PAS: Mai mare decât al Maiei Sandu

Dinu Plîngău solicită explicații de la Ministerul Culturii după informațiile apărute în spațiul public privind angajarea vicepreședintelui Tineret PAS, Bogdan Zgherea, la minister, în baza unui contract de 300.000 de lei anual.

Plîngău a cerut explicații de la Ministerul Culturii privind salariul unui activist PAS: Mai mare decât al Maiei Sandu.
Plîngău a cerut explicații de la Ministerul Culturii privind salariul unui activist PAS: Mai mare decât al Maiei Sandu.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Plîngău a declarat că instituția este obligată să clarifice circumstanțele angajării unui tânăr fără studii superioare finalizate și să explice responsabilitățile pe care acesta le are, scrie omniapres.md.

„Ministrul Culturii are obligația să ofere explicații în legătură cu informația apărută în spațiul public privind angajarea unui tânăr de 18 ani, fără studii superioare, la un salariu de 300 000 lei/an”, a scris deputatul.

Totodată, acesta a precizat că susține implicarea tinerilor în instituțiile statului, însă consideră că în acest caz este nevoie de mai multă transparență.

„Să fie clar, eu încurajez și apreciez enorm când tinerii sunt implicați și angajați la stat, dar în acest caz avem nevoie de mai multă claritate referitor la responsabilitățile din fișa de post și justificarea acestui salariu, care este mai mare decât salariul doamnei Sandu sau al viitorului prim-ministru”, a menționat Plîngău.

Sursă
omniapres
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici