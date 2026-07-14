Plîngău a cerut explicații de la Ministerul Culturii privind salariul unui activist PAS: Mai mare decât al Maiei Sandu.

Dinu Plîngău solicită explicații de la Ministerul Culturii după informațiile apărute în spațiul public privind angajarea vicepreședintelui Tineret PAS, Bogdan Zgherea, la minister, în baza unui contract de 300.000 de lei anual.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Plîngău a declarat că instituția este obligată să clarifice circumstanțele angajării unui tânăr fără studii superioare finalizate și să explice responsabilitățile pe care acesta le are, scrie omniapres.md.

„Ministrul Culturii are obligația să ofere explicații în legătură cu informația apărută în spațiul public privind angajarea unui tânăr de 18 ani, fără studii superioare, la un salariu de 300 000 lei/an”, a scris deputatul.

Totodată, acesta a precizat că susține implicarea tinerilor în instituțiile statului, însă consideră că în acest caz este nevoie de mai multă transparență.

„Să fie clar, eu încurajez și apreciez enorm când tinerii sunt implicați și angajați la stat, dar în acest caz avem nevoie de mai multă claritate referitor la responsabilitățile din fișa de post și justificarea acestui salariu, care este mai mare decât salariul doamnei Sandu sau al viitorului prim-ministru”, a menționat Plîngău.