Platon s-a pronunțat împotriva extrădării din Anglia: Sunt persecutat politic.

Veaceslav Platon încearcă să evite extrădarea din Regatul Unit într-un dosar legat de o presupusă schemă de spălare a 22 miliarde de dolari.

La ședința de judecată de la Londra din 28 iulie, el a declarat că urmărirea penală împotriva sa are un caracter politic, informează Agerpres, citând Reuters.

Platon, în vârstă de 53 de ani, a fost reținut la Londra anul trecut la cererea Republicii Moldova, care îl acuză de implicare în scoaterea unor sume mari de bani din Rusia în perioada 2010-2014, precum și de o serie de alte episoade penale. Potrivit procuraturii moldovene, Platon făcea parte dintr-o rețea infracțională care transfera bani către conturi la Moldindconbank, acționar al căruia era.

Ancheta consideră că fondurile erau prezentate ca plăți legale sau credite, însă, conform procurorilor, Platon și complicii săi organizau intenționat neplata acestora, după care inițiau procese judiciare, obținând decizii de la anumiți judecători care conferau operațiunilor aparența legalității. Avocații lui Platon susțin că acuzațiile sunt îndreptate spre „neutralizarea sa ca amenințare politică”, iar dosarul penal a fost conceput pentru ca statul să poată confisca acțiunile sale la Moldindconbank și Agroindbank, cea mai mare instituţie de credit din ţară.

La rândul său, reprezentanții autorităților moldovene în documentele prezentate instanței au declarat că astfel de argumente sunt folosite de Platon doar ca pretext pentru a evita responsabilitatea pentru presupusele infracțiuni și pentru a scăpa de extrădare.

Platon, care a fost condamnat pentru spălare de bani în 2017, dar ulterior eliberat după examinarea apelului, a declarat la Curtea Magistratului Westminster prin intermediul unui traducător că a devenit ținta președintei Maia Sandu. Potrivit acestuia, inițial intenționa să o susțină, însă „Maia Sandu a adoptat de la început poziția că peste tot este criminalitate și doar ea reprezintă binele pentru țară”.

„Eram proprietarul acțiunilor la cele două cele mai mari bănci din țară și la trei dintre cele mai mari companii de asigurări... În domeniul economic și financiar nu exista o persoană mai influentă decât mine, de aceea ea m-a văzut ca o amenințare”, a declarat Platon.

Totuși, avocata autorităților moldovene, Catherine Brown, a subliniat în argumentele scrise că urmărirea penală împotriva lui Platon „nu are motive politice”. „Se bazează pe dovezi ale săvârșirii infracțiunilor, care oferă suficiente temeiuri pentru acuzațiile aduse”, a accentuat ea.

Audierile în dosar vor continua până în august, apoi vor fi reluate în noiembrie. Decizia finală a instanței va fi pronunțată ulterior.