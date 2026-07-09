Platforma DA: Nu poți guverna șase ani și da vina pe Plahotniuc

Platforma DA a criticat încercările autorităților de a explica scandalurile din jurul structurilor de stat prin influența „sistemului oligarhic” și a lui Vladimir Plahotniuc.

Partidul a declarat că, după șase ani de guvernare, nu mai este posibil ca fiecare problemă din instituțiile statului, fiecare schemă dezvăluită, caz de corupție sau eșec administrativ să fie pus pe seama „fantomelor politice ale trecutului”, transmite rupor.md.

„Nu poți guverna șase ani și să continui să spui că vinovat este Plahotniuc, care se află în Penitenciarul nr. 13. Puterea exercită guvernarea, controlează majoritatea instituțiilor de stat și este obligată să răspundă pentru ceea ce funcționează și pentru ceea ce nu funcționează”, au declarat reprezentanții Platformei DA.

Partidul a adăugat că, dacă guvernarea deține dovezi privind influența ilegală asupra instituțiilor de stat, acestea trebuie prezentate public, investigate și vinovații pedepsiți conform legii.

Declarația a apărut după ce președintele Parlamentului, Igor Grosu, a sugerat că „urmele” scandalurilor din jurul guvernării duc către persoana aflată în Penitenciarul nr. 13. Ulterior, ministrul Educației, Dan Perciun, a legat direct situația de Vladimir Plahotniuc și de „grupările oligarhice și criminale”.

Totodată, Dinu Plîngău și Stela Macari, care fac parte din conducerea Platformei DA, rămân deputați în fracțiunea parlamentară PAS.