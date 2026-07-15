Plahotniuc a răspuns PAS din detenție: Am reușit să „capturez” din nou instituțiile statului?.

Fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc, a publicat un mesaj din detenție, în care respinge acuzațiile lansate de reprezentanții PAS și susține că actuala guvernare încearcă să-i atribuie toate scandalurile și problemele din țară.

Plahotniuc ironizează afirmațiile potrivit cărora s-ar afla în spatele scandalurilor privind angajările controversate și al crizei politice care a dus la demisia Guvernului, transmite omniapres.md.

„Am înțeles din știri că recent am săvârșit iarăși un act de haiducie. Chipurile am organizat o diversiune amplă, convingând de la distanță verișoarele și clientela PAS să falsifice CV-urile la angajare, să ocupe funcții bănoase, să primească concomitent milioane și de la stat, și din fonduri și împrumuturi europene și nici măcar să nu vină la lucru. (…) Am reușit să „capturez” din nou instituțiile statului și chiar am provocat demisia Guvernului. Vă închipuiți?”, a scris acesta.

Fostul lider democrat continuă atacul la adresa partidului de guvernământ, afirmând că reprezentanții PAS sunt „incompetenți, mincinoși și aroganți”.

„Împreună cu voi, am râs și eu de declarațiile absurde ale unor reprezentanți ai guvernării „galbene”, care au venit cu astfel de povești alarmiste. Știam și înainte că reprezentanții PAS sunt incompetenți, mincinoși și aroganți, dar nu mi-am imaginat că situația este atât de gravă. Ar trebui să primească un diagnostic de la un specialist corespunzător, pentru că absurditățile lor au devenit toxice pentru țară în ansamblu.

În general, întreaga politică a PAS este construită pe minciună. Chiar și atunci când se aflau în opoziție, aceleași „minți absurde” din PAS inventau tot felul de lucruri ridicole și acuzații, mi le atribuiau mie, le răspândeau prin intermediul propagandei lor „galbene” și chiar le includeau în dosare penale fabricate împotriva mea.

Atunci PAS afirma că la întreprinderile de stat, în perioada guvernării PDM, erau furați anual milioane de lei și că, după venirea la putere, va elimina aceste scheme, iar milioanele respective vor rămâne în conturile întreprinderilor, crescând semnificativ profitul lor anual. Însă, după ce PAS a ajuns la guvernare, situația reală la aceste întreprinderi de stat s-a dovedit a fi complet diferită.

Deoarece în ultimele zile în societate se discută intens despre abuzurile de la întreprinderile de stat, vreau să prezint pe scurt, ca exemplu, situația de la întreprinderea de stat Metalferos”, a declarat Plahotniuc.

Potrivit acestuia, actuala guvernare a dus întreprinderea la pierderi și, în același timp, a majorat considerabil salariile conducerii acesteia.

„În perioada guvernării PDM, întreprinderea Metalferos obținea anual profituri de 40–60 de milioane de lei. În pofida acestui fapt, PAS acuza conducerea PDM că de la întreprindere sunt furați anual milioane de lei și promitea că, după venirea la putere, va demonstra acest lucru. Dar după ce PAS a preluat controlul asupra întreprinderii, pe conturile Metalferos nu au apărut niciun fel de profituri suplimentare. Dimpotrivă, profitul s-a redus drastic, confirmând astfel că acuzațiile anterioare la adresa PDM erau false.

Dar și mai grav este faptul că, după trecerea Metalferos sub controlul PAS:

• a dispărut fără urmă profitul anual al întreprinderii, care anterior constituia aproximativ 40–60 de milioane de lei;

• în locul profitului au apărut pierderi anuale de 25–45 de milioane de lei, ceea ce înseamnă, în ansamblu, o deteriorare a rezultatului financiar cu aproximativ 100 de milioane de lei;

• au dispărut mijloacele circulante ale întreprinderii, existente în momentul trecerii acesteia sub controlul PAS, în valoare de aproximativ 200 de milioane de lei (mijloace bănești și stocuri de marfă în depozite);

• au fost majorate nejustificat și excesiv remunerațiile conducerii întreprinderii, în pofida faptului că aceasta este de mai mulți ani nerentabilă și este, practic, subvenționată din bugetul de stat”, a adăugat Plahotniuc.

În opinia fostului lider al democraților, situația de la Metalferos este doar unul dintre exemple. El a acuzat, de asemenea, PAS că promovează persoane apropiate partidului în instituțiile de stat.

„O astfel de situație, cu salarii exagerat de mari pentru persoane apropiate PAS și rudele acestora, este caracteristică pentru majoritatea întreprinderilor de stat. Totuși, toate acestea sunt ascunse cu grijă datorită „„tăcerii strategice” și a instituțiilor mass-media controlate de PAS. Cel mai mare coșmar al PAS este faptul că, într-o zi, cetățenii Republicii Moldova vor ieși totuși de sub hipnoză, vor înceta să creadă orbește propaganda și vor începe să compare obiectiv cum era situația în perioada guvernării PDM și cum a devenit astăzi.

Îmi pare sincer rău de următorul prim-ministru, pentru că anume el va trebui să răspundă pentru toate prostiile, capriciile, abuzurile și acțiunile de corupție pe care actuala guvernare nu va înceta să le comită atât timp cât va rămâne la putere. Din păcate pentru cetățeni, altfel ea pur și simplu nu știe să conducă țara. Și aici apare din nou întrebarea: câți ani vor mai fi necesari pentru ca cetățenii Republicii Moldova să înțeleagă că „vremurile bune” au fost concepute doar pentru elita PAS și rudele acestora, dar nu și pentru popor?

„Vremurile bune”, după cum a recunoscut cândva unul dintre reprezentanții PAS, au fost doar un slogan politic prin intermediul căruia guvernarea i-a indus în eroare pe oameni ani la rând, pentru a parazita pe seama acestei țări, care a crezut cu disperare în înșelătoria lor și acum plătește pentru aceasta prin sărăcie.

Amintim că, acum câteva zile, președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a declarat că Vladimir Plahotniuc se află în spatele atacurilor informaționale și campaniilor de discreditare a PAS. Potrivit lui Grosu, fostul lider al Partidului Democrat încearcă să influențeze viața politică din Republica Moldova chiar și aflându-se în detenție, a menționat el.