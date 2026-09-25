Plahotniuc a publicat o postare pe Facebook și și-a amintit de fabulele lui Krîlov.

Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova a criticat politica economică a PAS și a declarat că țara poate ieși din situația actuală doar după schimbări politice, relatează stiri.md.

Plahotniuc susține că populația se pregătește pentru o „iarnă grea”, iar dificultățile economice și prețurile ridicate la resursele energetice le leagă de acțiunile actualei guvernări. Declarația sa a fost făcută pe fundalul deciziei Parlamentului de a introduce, începând cu 26 septembrie, pentru o perioadă de 60 de zile, starea de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Autoritățile explică acest lucru prin riscurile legate de asigurarea țării cu energie și apă.

Fostul lider al democraților a comparat situația actuală cu perioada anilor 2016–2019, când PDM se afla la guvernare, declarând că atunci populația plătea mai puțin pentru gaz și energie electrică.

„Sunt sigur că mulți dintre voi își amintesc cu nostalgie de realitatea economică din anii 2016–2019 (perioada guvernării Partidului Democrat), chiar dacă nu toți sunt pregătiți să recunoască acest lucru public”, a declarat Plahotniuc.

El susține că situația internațională, în opinia sa, nu poate explica toate problemele economice cu care se confruntă Republica Moldova și consideră actuala guvernare responsabilă pentru agrvarea nivelului de trai.

În mesajul său, Plahotniuc a tras o paralelă între actuala guvernare PAS și fabula lui Ivan Krîlov „Cvartetul”, în care patru personaje încearcă fără succes să creeze o orchestră.

„Când mă gândesc la actuala guvernare PAS, îmi amintesc de fabula lui Ivan Krîlov „Cvartetul“. Patru personaje — maimuța, măgarul, țapul și ursul și-au creat propria orchestră, însă, oricât ar fi încercat să cânte, în cele din urmă produceau doar zgomot și haos”, a declarat fostul lider al democraților.

Plahotniuc a continuat comparația, declarând că „la Krîlov era amuzant, iar în Moldova jalnic”.

La finalul mesajului său, fostul lider al PDM a declarat că sunt necesare schimbări politice și a spus că actuala guvernare va pleca, fără a preciza însă nici termenele, nici mecanismul concret.

„Republica Moldova poate fi salvată și există oameni potriviți pentru aceasta. Dar mai întâi trebuie să plece „cvartetul“ de oameni incompetenți, care au urcat pe scena politică a țării”, a declarat Plahotniuc.

El i-a îndemnat, de asemenea, pe cetățeni să voteze la alegeri pentru cei pe care îi numește „oameni ai faptelor concrete” și a declarat că schimbările dorite de o parte a societății se vor produce.

Menționăm că Vladimir Plahotniuc a fost condamnat în aprilie 2026 la 19 ani de închisoare în dosarul „fraudei bancare”. Instanța de fond l-a găsit vinovat de escrocherie, spălare de bani, precum și de crearea și conducerea unei organizații criminale. Sentința a fost contestată. Examinarea dosarului în apel urmează să înceapă la 1 octombrie. Procuratura solicită aplicarea unei pedepse de 25 de ani de închisoare.

Plahotniuc respinge acuzațiile și susține că dosarul său are caracter politic.