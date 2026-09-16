Piorko: UE rămâne ferm angajată să susțină reforma justiției în Moldova.

Reforma justiției și lupta împotriva corupției sunt elemente-cheie ale procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, iar progresul țării pe calea aderării la UE depinde de rezultatele obținute în aceste domenii.

Acest lucru a fost declarat astăzi de ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, la cel de-al optulea Forum „Reformarea justiției și combaterea corupției” de la Chișinău, transmite moldpres.md.

Diplomata europeană a subliniat importanța forumului ca platformă de dialog între instituțiile de stat, societatea civilă și partenerii de dezvoltare, într-un moment important pentru reforma justiției și parcursul european al Republicii Moldova.

„Desigur, acest forum este o platformă foarte importantă pentru instituții, societatea civilă și parteneri, pentru a participa la o discuție deschisă și constructivă asupra acestei chestiuni extrem de importante. Și, într-adevăr, el are loc într-un moment deosebit de important pentru reforma sistemului de justiție din Moldova și parcursul său european”, a declarat Iwona Piórko.

Ambasadoarea a amintit că Republica Moldova a intrat într-o nouă etapă a procesului de integrare europeană, deschizând oficial negocierile cu Uniunea Europeană privind clusterul 1 - „Valori fundamentale” și clusterul 6 - „Relații externe”.

„Mesajul nostru este foarte clar și consecvent: statul de drept și o justiție puternică, responsabilă, capabilă să combată corupția, reprezintă un element-cheie al procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Justiția joacă un rol-cheie în clusterul «Valori fundamentale». Dacă explicăm în cuvinte foarte simple, progresul Republicii Moldova pe calea aderării la UE depinde de rezultatele obținute în reforma justiției și combaterea corupției”, a explicat ea.