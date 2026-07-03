Piorko: Parteneriatul UE cu Moldova rămâne solid, în ciuda demisiei premierului.

Ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piorko, a declarat că a luat act de decizia șefului executivului și că, în ciuda acestui fapt, parteneriatul Moldova–UE va rămâne solid.

„Am luat act de decizia prim-ministrului Alexandru Munteanu de a demisiona. Vreau să îi mulțumesc pentru angajamentul și cooperarea strânsă cu UE. Respectăm procedurile constituționale și democratice ale Republicii Moldova și procesul de formare a noului Guvern”, a declarat reprezentanta UE, citată de tv8.md

Piorko a asigurat că UE va continua să sprijine reformele din Republica Moldova.

„Parteneriatul UE cu Moldova rămâne solid, iar noi vom continua să susținem reformele de care țara are nevoie, precum și integrarea europeană, în conformitate cu voința poporului”.