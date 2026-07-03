theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
tv8.md logotv8
3 Iulie 2026, 20:00
6 937
Copiază linkul
Link copiat

Piorko: Parteneriatul UE cu Moldova rămâne solid, în ciuda demisiei premierului

Ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piorko, a declarat că a luat act de decizia șefului executivului și că, în ciuda acestui fapt, parteneriatul Moldova–UE va rămâne solid.

Piorko: Parteneriatul UE cu Moldova rămâne solid, în ciuda demisiei premierului.
Piorko: Parteneriatul UE cu Moldova rămâne solid, în ciuda demisiei premierului.

„Am luat act de decizia prim-ministrului Alexandru Munteanu de a demisiona. Vreau să îi mulțumesc pentru angajamentul și cooperarea strânsă cu UE. Respectăm procedurile constituționale și democratice ale Republicii Moldova și procesul de formare a noului Guvern”, a declarat reprezentanta UE, citată de tv8.md

Piorko a asigurat că UE va continua să sprijine reformele din Republica Moldova.

„Parteneriatul UE cu Moldova rămâne solid, iar noi vom continua să susținem reformele de care țara are nevoie, precum și integrarea europeană, în conformitate cu voința poporului”.

Sursă
tv8.md logotv8
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici