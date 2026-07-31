Piorko, despre scandaluri cu Taburceanu și Trubca: UE nu oferă evaluări pentru cazuri individuale.

Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, a fost rugată să comenteze situația din jurul fostei secretare a MoldATSA, Anastasia Taburceanu, și a fostului deputat din partea PAS, Alexandr Trubca.

Prin urmare, ea a declarat că UE nu oferă evaluări pentru cazuri individuale.

În același timp, Piorko a menționat că, pentru fiecare stat membru al UE, precum și pentru țările candidate la aderare, buna guvernare și transparența rămân principii-cheie.

„Ne așteptăm ca autoritățile să acorde acestor subiecte atenția cuvenită. Cred că acest lucru se întâmplă deja. Totodată, aș dori să subliniez rolul mass-mediei, care a reflectat aceste situații”, a adăugat Piorko.

Anterior, presa a aflat că verișoara Maiei Sandu, Anastasia Taburceanu, în decursul unui an de activitate la MoldATSA, a primit peste un milion de lei (120 mii de lei pe lună). Ancheta a stârnit un scandal puternic și un ecou public amplu. Taburceanu a anunțat că pleacă de la MoldATSA și a precizat că va restitui toate sumele primite.

Președinta Maia Sandu a declarat că nu a avut cunoștință despre funcția și nivelul de salarizare ale verișoarei sale în această întreprindere de stat.

Un alt caz care a agitat opinia publică este legat de fostul deputat PAS Alexandr Trubca. O anchetă jurnalistică a stabilit că Trubca a fost implicat simultan în mai multe proiecte din domeniul imobiliar. De asemenea, el a investit în imobiliare în România.

La 10 iulie, Alexandr Trubca și-a depus mandatul de deputat, explicând decizia prin faptul că activitatea sa antreprenorială influențează imaginea echipei.