Perciun: Școlile vor primi sprijin financiar, dacă tarifele la gazele naturale vor crește.

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, asigură că instituțiile de învățământ vor primi sprijin financiar din partea statului în cazul unei posibile majorări a tarifului la gazul natural.

În cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea TV, oficialul a declarat că, în ultimii ani, Guvernul a intervenit de fiecare dată pentru a acoperi cheltuielile suplimentare cauzate de creșterea tarifelor la energie.

„Din păcate, în ultimii patru ani am avut deja situații când tariful a fost majorat și întotdeauna au fost alocate resurse suplimentare din bugetul de stat”, a spus Dan Perciun.

Ministrul a precizat că, de regulă, la mijlocul fiecărui an, bugetele școlilor sunt suplimentate în afara formulei standard de finanțare, în special pentru instituțiile mici care se confruntă cu deficit de fonduri pentru salarii.

„Anul acesta, în acest sens, nu va face excepție”, a subliniat Dan Perciun, lăsând să se înțeleagă că autoritățile sunt pregătite să intervină și în cazul creșterii cheltuielilor pentru utilități.

Reamintim că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a pus miercuri, 22 iulie, în consultare publică proiectul privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazului natural de către SA Energocom. ANRE propune un tarif final pentru consumatorii casnici de 18,79 lei fără TVA, respectiv 20,30 lei cu TVA pe metru cub.

Săptămâna trecută, Energocom a solicitat majorarea tarifului de la 14,42 lei la 20,93 lei pe metru cub, cu TVA inclus. Furnizorul a explicat că prețul mediu prognozat pentru gazul achiziționat în 2026 a fost depășit, iar pentru perioada august-decembrie se estimează o creștere până la 623,54 euro pentru o mie de metri cubi.

Ultima reducere a tarifului la gaz a fost aprobată de ANRE pe 3 februarie 2026, când prețul a fost redus de la 16,74 lei pe metru cub la 14,42 lei cu TVA inclus.