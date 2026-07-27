Perciun: Profesorii vor primi compensații financiare până la sfârșitul anului.

Guvernul va prezenta varianta finală a reformei salarizării în cel mult două săptămâni, iar profesorii ar putea primi compensații financiare până la sfârșitul anului.

Despre aceasta a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

„Noi, evident, datorăm acest lucru profesorilor, și mă aștept ca Guvernul, în decurs de o săptămână, maximum două săptămâni, să prezinte viziunea finală a reformei salariale. Atunci vom primi răspunsurile finale la această întrebare. Dar, având în vedere angajamentele asumate, desigur mă aștept ca până la sfârșitul acestui an profesorilor să li se acorde o compensație financiară”, a declarat Perciun, citat de moldova1.md.

Ministrul a recunoscut că majorarea salariilor este legată de reforma fiscală, varianta finală a căreia trebuie să fie prezentată de prim-ministru și ministrul finanțelor.

„Există o legătură între cele două proiecte de lege, dar cred că ceea ce va fi prezentat în una-două săptămâni va răspunde așteptărilor pe care le aveți dumneavoastră, eu și, cred, întregul sistem educațional”, a adăugat Perciun.

Menționăm că anterior prim-ministrul Vasile Tofan a stabilit data de 6 august drept termen limită pentru finalizarea reformei fiscale. Șeful Guvernului a explicat că majorarea promisă a salariilor profesorilor depinde de identificarea unor surse suplimentare de venituri la buget, în contextul unui deficit bugetar prognozat de aproximativ 20 de miliarde de lei.

Totodată, Tofan a declarat că Guvernul a decis să revizuiască proiectul reformei fiscale pregătit de cabinetul anterior, după criticile apărute în spațiul public, și să prezinte o variantă actualizată.