theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
omniapres.md logoomniapres
29 Iulie 2026, 10:41
4 491
Copiază linkul
Link copiat

Perciun, despre scandalul legat de Musteață: În toate partidele există oameni cinstiți

Ministrul Educației, Dan Perciun, a comentat scandalul legat de trecutul politic al fostului ministru al Agriculturii, Radu Musteață, care a fost anterior membru al Partidului Democrat din Moldova.

Perciun, despre scandalul legat de Musteață: În toate partidele există oameni cinstiți.
Perciun, despre scandalul legat de Musteață: În toate partidele există oameni cinstiți.

Potrivit lui Perciun, faptul că o persoană a făcut parte anterior dintr-un alt partid, inclusiv din PDM, nu reprezintă o problemă, scrie omniapres.md.

„Aceasta nu a fost niciodată o problemă. În toate partidele politice există oameni cinstiți, dar și cei care nu au fost întotdeauna la locul lor sau nu au acționat în interesul cetățenilor”, a declarat Dan Perciun.

Declarația a fost făcută după scandalul care a dus la demisia lui Radu Musteață din funcția de ministru al Agriculturii, la doar câteva zile după aprobarea noului Guvern. Disputa a izbucnit după apariția în spațiul public a unor fotografii în care Musteață este surprins la întâlniri cu reprezentanți ai fostului Partid Democrat din Moldova.

Musteață a negat că ar fi fost vreodată membru al PDM. El a explicat că a participat la întâlniri organizate de fostul deputat Nae-Simion Pleșca, inclusiv după ce acesta a trecut în Partidul Democrat, dar a insistat că nu a aderat la partid.

Ulterior, mai mulți foști reprezentanți ai PDM au făcut declarații care contrazic versiunea lui Musteață. Ei au afirmat că acesta a fost membru al partidului și chiar a primit carnetul de membru. Reprezentanții organizației care a primit arhivele fostului PDM au declarat, de asemenea, că dețin informații conform cărora Musteață figura ca membru al organizației teritoriale a partidului din sectorul Ciocana.

La 24 iulie, Radu Musteață și-a dat demisia, care a fost acceptată de prim-ministrul Vasile Tofan. Șeful Guvernului a numit plecarea sa o decizie personală și un „gest de responsabilitate” menit să păstreze încrederea publică în guvern și în activitatea autorităților.

Sursă
omniapres.md logoomniapres
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici