Perciun, despre scandalul legat de Musteață: În toate partidele există oameni cinstiți.

Ministrul Educației, Dan Perciun, a comentat scandalul legat de trecutul politic al fostului ministru al Agriculturii, Radu Musteață, care a fost anterior membru al Partidului Democrat din Moldova.

Potrivit lui Perciun, faptul că o persoană a făcut parte anterior dintr-un alt partid, inclusiv din PDM, nu reprezintă o problemă, scrie omniapres.md.

„Aceasta nu a fost niciodată o problemă. În toate partidele politice există oameni cinstiți, dar și cei care nu au fost întotdeauna la locul lor sau nu au acționat în interesul cetățenilor”, a declarat Dan Perciun.

Declarația a fost făcută după scandalul care a dus la demisia lui Radu Musteață din funcția de ministru al Agriculturii, la doar câteva zile după aprobarea noului Guvern. Disputa a izbucnit după apariția în spațiul public a unor fotografii în care Musteață este surprins la întâlniri cu reprezentanți ai fostului Partid Democrat din Moldova.

Musteață a negat că ar fi fost vreodată membru al PDM. El a explicat că a participat la întâlniri organizate de fostul deputat Nae-Simion Pleșca, inclusiv după ce acesta a trecut în Partidul Democrat, dar a insistat că nu a aderat la partid.

Ulterior, mai mulți foști reprezentanți ai PDM au făcut declarații care contrazic versiunea lui Musteață. Ei au afirmat că acesta a fost membru al partidului și chiar a primit carnetul de membru. Reprezentanții organizației care a primit arhivele fostului PDM au declarat, de asemenea, că dețin informații conform cărora Musteață figura ca membru al organizației teritoriale a partidului din sectorul Ciocana.

La 24 iulie, Radu Musteață și-a dat demisia, care a fost acceptată de prim-ministrul Vasile Tofan. Șeful Guvernului a numit plecarea sa o decizie personală și un „gest de responsabilitate” menit să păstreze încrederea publică în guvern și în activitatea autorităților.