Perciun a legat scandalul din jurul PAS de Plahotniuc: Nu mor caii când vor câinii.

După liderul PAS, Igor Grosu, și ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat că Vladimir Plahotniuc se află în spatele ultimelor scandaluri din jurul partidului. Potrivit lui, scopul este „discreditarea totală a guvernării PAS”.

Pe rețelele sociale, Perciun a scris că „este evident că asistăm la un atac concertat din partea grupărilor oligarhico-criminale care au fost lovite puternic în ultimii ani, dar care și-au păstrat, totuși, tentaculele în Parlament, în zona unor influenceri și prin anumite portaluri de „presă”.

„Miza reală le scapă, probabil, multor comentatori. Miza este examinarea apelului în dosarul „Frauda bancară”, în care Plahotniuc a fost condamnat în primă instanță. Dacă pierde și la apel, Plahotniuc ajunge, în mod real, în situația de a face ani grei de pușcărie. Capul celei mai mari grupări criminale care a controlat vreodată această țară este pe ultima sută de metri înainte de a înfunda pușcăria. Examinarea apelului începe pe 24 august.

Până atunci, scopul este decredibilizarea totală a guvernării și transmiterea unui semnal de vulnerabilitate către sistemul judecătoresc: puterea se clatină, sunteți siguri că vreți să-l condamnați pe capo di tutti i capi? Acesta este sentimentul de haos pe care încearcă să-l inducă grupările criminale”, a scris Perciun pe pagina sa de Facebook.

El a afirmat că au fost activați toți oamenii care, pe parcursul ultimilor ani, „i-au deservit pe Platon, Șor și Plahotniuc”.

„Au sincronizat atacul cu lansarea unei reforme dificile și controversate, care inevitabil a bulversat opinia publică și care nu a fost comunicată și calibrată suficient — politica bugetar-fiscală. Este adevărat că există și motive obiective: greșeli, scăpări, decizii proaste care au fost luate și care acum sunt exploatate la maximum, toate concomitent.

Presa veritabilă, societatea civilă și oamenii de bună-credință au perfectă dreptate să ceară respectarea celor mai înalte standarde de etică și morală, nu doar de legalitate. Tot noi am luptat întotdeauna pentru aceste standarde și ne-am angajat să scoatem politica moldovenească din mocirlă și să o facem altfel”, a subliniat ministrul.

„Erorile sunt corectabile. Avem nevoie de proceduri mai clare, de reglementări mai clare privind activitatea parlamentară, incompatibilitățile, conflictele de interese și standardele de conduită. Trebuie să trecem de la un model bazat pe premisa că oamenii corecți vor proceda corect, la un model mai instituționalizat — inclusiv în partid — de monitorizare și respectare nu doar a legalității, ci și a standardelor etice.

Celor de la 13 le transmit un singur mesaj: nu mor caii când vor câinii. O mână de oameni fără experiență și fără finanțare a reușit, din 2016, alături de întreaga societate, să îngenuncheze grupările criminale. Dacă ei cred că pe ultima sută de metri vor scăpa, întreaga societate le va demonstra contrariul”, a adăugat Perciun.