Pe clădirea Parlamentului a fost afișat un banner cu inscripția „Jos PAS”.

Un banner uriaș cu mesajul „Jos PAS” a fost afișat pe clădirea Parlamentului, în cadrul unui protest organizat de Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN).

Acțiunea a fost anunțată de liderul formațiunii, Ion Ceban, care susține că manifestația este îndreptată împotriva modului în care este guvernată Republica Moldova și a reformelor promovate de actuala putere, informează omniapres.md.

Potrivit liderului partidului Ion Ceban, acțiunea este îndreptată împotriva politicii actualei puteri și a reformelor pe care aceasta le implementează.

Ceban a declarat că MAN se opune „reformelor impuse societății”, printre care a numit reforma administrației publice locale, reforma fiscală și vamală, reforma salarizării și programul „Restart în educație”.

Totodată, el a subliniat că partidul nu este împotriva reformelor în sine, ci critică lipsa consultărilor cu cetățenii și experții în procesul lor de elaborare.

„Suntem împotriva terorii PAS asupra oamenilor care au o altă părere, împotriva cumătrismului, a verișoarelor și a oamenilor plătiți cu salarii nesimțite. Suntem împotriva abordării celor de la PAS, de parcă Republica Moldova ar fi SRL-ul lor”, a declarat Ion Ceban.

Potrivit acestuia, în aproape șase ani de guvernare, PAS „a promis totul, dar practic nu a făcut nimic pentru oameni”, iar interesele cetățenilor au fost trecute pe plan secund.

Liderul MAN consideră că soluția situației actuale sunt alegerile parlamentare anticipate, care, în opinia sa, vor ajuta la depășirea crizei și la recâștigarea încrederii cetățenilor în viitorul țării.

Ceban a mai spus că integrarea europeană „nu trebuie să servească drept acoperire pentru greșelile și schemele puterii actuale”, subliniind că oportunitatea apropierii de Uniunea Europeană nu trebuie compromisă de conducerea actuală.

Partidul de guvernământ nu a comentat încă situația.