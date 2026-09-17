Pe ce a fost cheltuit premiul de 100.000 de euro donat de Maia Sandu satului natal.

Premiul în valoare de 100.000 de euro, primit de Maia Sandu și donat satului său natal, Risipeni, din raionul Fălești, a fost direcționat către mai multe proiecte locale.

O parte dintre acestea a fost deja realizată, iar altele, în special construcția unui parc fotovoltaic, se află în etapa de pregătire.

Amintim că, la sfârșitul anului 2024, Maia Sandu a primit Premiul Reinhard Mohn, acordat de Fundația Bertelsmann pentru contribuția sa la promovarea democrației și a valorilor europene. Președinta a decis să doneze premiul, echivalent cu aproape două milioane de lei, localității în care s-a născut și și-a petrecut copilăria, transmite nordinfo.md.

După consultările desfășurate anul trecut, banii au fost repartizați între mai multe proiecte considerate necesare pentru comunitatea locală.

Una dintre investiții a fost direcționată către Gimnaziul „Diomid Gherman”, unde a fost reparată biblioteca școlii. De asemenea, în curând va fi dată în exploatare o sală de lectură, unde elevii vor putea citi și utiliza internetul pentru studii.

„Datorită donației președintei Maia Sandu, am soluționat o problemă stringentă a instituției noastre — am reparat biblioteca școlii. În curând vom da în exploatare și sala de lectură”, a declarat directoarea instituției, Ala Brașoveanu.

O parte din bani a fost folosită și pentru modernizarea bucătăriei școlii. Aceasta a fost dotată cu utilaje noi pentru prepararea hranei pentru elevi.

Investiții au fost făcute și în afara școlii. Potrivit localnicilor, a fost reparat acoperișul bisericii, iar 300 de mii de lei din donație au fost alocați pentru repararea drumului central din Risipeni.

Costul total al proiectului rutier este de 9,96 milioane de lei. Finanțarea principală este asigurată prin Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Contribuția localității constituie 10% din costul proiectului, iar 300 de mii de lei au fost alocați din suma donată de Maia Sandu.

„300 de mii de lei — din donația președintei Maia Sandu pentru localitatea noastră”, a precizat primarul comunei Risipeni, Dmitri Mosoreti.

O altă parte a banilor va fi investită într-un parc fotovoltaic. Potrivit primarului, proiectul va fi finanțat integral din donație și ar trebui să reducă cheltuielile pentru energia electrică ale unor instituții și servicii publice din localitate.

„Parcul fotovoltaic care urmează să fie construit este destinat să asigure cu energie electrică instituțiile publice din localitate. Este vorba despre clădirea primăriei, grădinița și iluminatul stradal”, a explicat Dmitri Mosoreti.

Localnicii spun că investițiile sunt deja vizibile în sat, menționând reparația bibliotecii, echipamentele noi din școală și lucrările efectuate la biserică.

La momentul primirii premiului, Maia Sandu a declarat că această distincție reprezintă „o recunoaștere a muncii tuturor celor care cred în libertate și construiesc o Moldovă mai bună”, iar premiul în sine este „despre oameni și comunități”.