PCRM pune responsabilitatea pentru criza din Moldova pe seama partidului de guvernare și a Maiei Sandu.

Centrul Analitic al Comitetului Central al PCRM a analizat cinci ani de guvernare în Moldova ai partidului „Acțiune și Solidaritate”.

PCRM a reamintit că PAS a ajuns la putere „sub lozincile luptei împotriva corupției, gestionării profesionale a statului, justiției și reformelor europene”, transmite infotag.md.

Partidul de guvernământ condus de Maia Sandu „a promis profesioniști, iar țara s-a confruntat cu o criză de cadre; a promis o justiție independentă, iar reforma judiciară continuă să fie însoțită de scandaluri zgomotoase; a promis lupta împotriva corupției, dar de fapt a creat scheme de corupție și mai monstruoase; a promis creșterea bunăstării, însă populația se sărăcește, iar tinerii continuă să părăsească țara; a promis standarde europene de guvernare, dar statul este tot mai des condus în regim de criză permanentă.”

În aceste condiții, PCRM a pus tocmai pe umerii PAS, condus de Maia Sandu, „principala responsabilitate politică pentru situația din țară”.