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agora.md logoagora
9 Iulie 2026, 15:15
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PCRM a refuzat să participe la consultările cu Sandu pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier

Fracțiunea PCRM refuză să participe la consultările de la Președinție, în vederea desemnării unui candidat la funcția de premier. Anunțul a fost făcut de președinta partidului, Diana Caraman.

PCRM a refuzat să participe la consultările cu Sandu pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier.
PCRM a refuzat să participe la consultările cu Sandu pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Caraman califică consultările drept „o imitație politică” și care ar avea scopul să „mențină actuala putere”, transmite agora.md.

„După șirul de scandaluri și abuzuri, răspunderea trebuie să fie una politică, nu înlocuită prin proceduri formale”, a declarat Diana Caraman.

Amintim că președinta Maia Sandu a convocat fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit programului anunțat, vineri, 10 iulie, vor fi consultate cinci fracțiuni: Democrația Acasă, Partidul Nostru, Alternativa, PCRM și PSRM. PAS va fi ultima fracțiune care va avea consultări cu președinta și se va întâmpla sâmbătă, 11 iulie.

Ulterior, urmează să fie desemnat un candidat pentru funcția de premier.

Anterior, PSRM și Partidul MAN, care face parte din fracțiunea Alternativa, au declarat că nu vor participa la consultări. Referitor la aceste anunțuri, șefa statului a declarat că „e dreptul lor constituțional”.

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